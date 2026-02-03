Meglepő lépés az ausztrál jegybanktól: pont az ellenkezőjét teszik, mint a világ többi része

Az egyhangú döntés részben visszafordította a tavalyi, rövid és mérsékelt lazítási ciklust. A lépés nem volt váratlan, a legtöbb közgazdász és piaci szereplő emelésre számított, miután a vártnál erősebb gazdasági adatok érkeztek. A testület közleményében figyelmeztetett, hogy "az infláció várhatóan még egy ideig a célérték felett marad".

Az RBA ezzel kilóg a sorból a többi jegybank közül.

Az amerikai Federal Reserve és több ázsiai ország további kamatvágásokra készül, az eurózóna várhatóan szünetet tart. Egyedül Japánban számítanak további szigorításra.

Nem mondanám, hogy ez egy emelési ciklus kezdete, inkább kiigazításnak nevezném

– mondta a kamatdöntő testületet vezető Michele Bullock, amikor arról kérdezték, hogy új szigorítási szakasz kezdődik-e.

Erősen kezdte az évet az ausztrál dollár az amerikai deviza párjával szemben.

Az ausztrál jegybank egyúttal

felfelé módosította idei inflációs, gazdasági növekedési és foglalkoztatási előrejelzéseit

- miközben két további kamatemeléssel számol.

Hozzátették, hogy a változékonyabb tételeket kiszűrő inflációs adatok várhatóan egész évben a 2–3 százalékos célsáv felett maradnak. Emiatt négy nagy ausztrál bank közül három – a Commonwealth Bank, a Westpac és a National Australia Bank – májusban újabb kamatemelésre számít. Egyedül az ANZ véli úgy, hogy a jegybank hosszabb szünetet tart.

Bullock hangsúlyozta, hogy

a testületnek nincs előre meghatározott kamatpályája.

Az elkövetkező időszakban, a korábbi lazítási ciklushoz hasonlóan, szorosan figyelemmel kísérik majd a beérkező adatokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images