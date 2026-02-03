  • Megjelenítés
Rejtélyes üzenetet tett közzé Orbán Viktor: nagy dolog készül február 14-én
Gazdaság

Rejtélyes üzenetet tett közzé Orbán Viktor: nagy dolog készül február 14-én

Portfolio
Titokzatos üzenetet hagyott Orbán Viktor a Facebookon, amelyben azt írja, hogy nagy napra kell készülni február 14-én.

Február 14. A nagy nap. Részletek hamarosan

- írta Orbán Viktor Facebbok posztjában.

Bár az üzenetből nem derül ki, hogy a kormányfő mire készül, érdemes megemlíteni, hogy a miniszterelnök minden évben február környékén szokta megtartani szokásos évértékelő beszédét. Már decemberi cikkünkben felhívtuk arra a figyelmet, hogy az eddigi, költségvetés terhére megvalósuló, népszerűségjavító, jövedelemnövelő intézkedéseken túl (amelyek már eddig is több ezer milliárd forintra rúgnak transzferként) akár új lépések is jöhetnek, amelyeket várhatóan idén februárban, az évértékelőjén jelenthet be a kormányfő. Ezért mi nem lennénk meglepődve, hogy ha Orbán Viktor február 14-én nemcsak a Valentin-napról emlékezne meg, hanem azon a szombati napon lenne az évértékelője.

Miről is lehet szó?

Emlékezetes, tavaly februárban ezen az évértékelőn jelentette be Orbán Viktor, hogy a kormány az szja-mentességet kiterjeszti a 2 és 3 gyermekes anyákra.

Még több Gazdaság

Irán bejelentette: csak akkor ülnek tárgyalóasztalhoz, ha ez a feltétel teljesül

Jön az újabb havazás Magyarországon - Térképen mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó

Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Ezen a ponton azt is érdemes felidézni, hogy a kormány tavaly látványosan sok olyan lépésről döntött, amely 2026-tól lépett életbe és a költségvetés gyeplőjét lazította. Egyes becslések szerint ez GDP-arányosan akár bruttó 2,2%-ra is rúghat.

Ilyen bejelentés volt például a

  • családi adókedvezmény bővítése,
  • az édesanyák több lépésben bevezetendő SZJA-mentessége,
  • az otthonteremtési és -felújítási támogatások,
  • a rendvédelmi dolgozók részére kifizetésre kerülő fegyverpénz,
  • valamint az Otthon Start Program.

Időközben idén a kormány szinte nem is lassított a költekezési tempón, az elmúlt hetekben több új intézkedést is bejelentett a kormány:

  • januári rezsistop
  • 180 milliárd forintos keretösszeggel meghirdett Otthontámogatás kiadás a közalkalmazottak számára.
  • 100 milliárd forint értékű mentőcsomag az éttermek számára (95-120 milliárd forintnyi adókiesés)
  • állami cégek béremelései (Magyar Posta, MÁV)

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Az arany és az ezüst még mindig az évtized befektetése?
Zsiday Viktor: még egy egyetemista is tudja, hogy lehetne 3 százalék körüli növekedés Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility