Rejtélyes üzenetet tett közzé Orbán Viktor: nagy dolog készül február 14-én

Titokzatos üzenetet hagyott Orbán Viktor a Facebookon, amelyben azt írja, hogy nagy napra kell készülni február 14-én.

Február 14. A nagy nap. Részletek hamarosan

- írta Orbán Viktor Facebbok posztjában.

Bár az üzenetből nem derül ki, hogy a kormányfő mire készül, érdemes megemlíteni, hogy a miniszterelnök minden évben február környékén szokta megtartani szokásos évértékelő beszédét. Már decemberi cikkünkben felhívtuk arra a figyelmet, hogy az eddigi, költségvetés terhére megvalósuló, népszerűségjavító, jövedelemnövelő intézkedéseken túl (amelyek már eddig is több ezer milliárd forintra rúgnak transzferként) akár új lépések is jöhetnek, amelyeket várhatóan idén februárban, az évértékelőjén jelenthet be a kormányfő. Ezért mi nem lennénk meglepődve, hogy ha Orbán Viktor február 14-én nemcsak a Valentin-napról emlékezne meg, hanem azon a szombati napon lenne az évértékelője.

Miről is lehet szó?

Emlékezetes, tavaly februárban ezen az évértékelőn jelentette be Orbán Viktor, hogy a kormány az szja-mentességet kiterjeszti a 2 és 3 gyermekes anyákra.

Ezen a ponton azt is érdemes felidézni, hogy a kormány tavaly látványosan sok olyan lépésről döntött, amely 2026-tól lépett életbe és a költségvetés gyeplőjét lazította. Egyes becslések szerint ez GDP-arányosan akár bruttó 2,2%-ra is rúghat.

Ilyen bejelentés volt például a

családi adókedvezmény bővítése,

az édesanyák több lépésben bevezetendő SZJA-mentessége,

az otthonteremtési és -felújítási támogatások,

a rendvédelmi dolgozók részére kifizetésre kerülő fegyverpénz,

valamint az Otthon Start Program.

Időközben idén a kormány szinte nem is lassított a költekezési tempón, az elmúlt hetekben több új intézkedést is bejelentett a kormány:

januári rezsistop

180 milliárd forintos keretösszeggel meghirdett Otthontámogatás kiadás a közalkalmazottak számára.

100 milliárd forint értékű mentőcsomag az éttermek számára (95-120 milliárd forintnyi adókiesés)

állami cégek béremelései (Magyar Posta, MÁV)

