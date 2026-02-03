Sosem látott járvány tombol Magyarországon

Egyelőre az influenzajárvány felfelé ívelő szakaszában vagyunk, vagyis hetekig eltarthat, mire lecseng – mondta az Indexnek Surján Orsolya országos tisztifőorvos. A szakember kiemelte, hogy az idei járvány abban is szokatlan, hogy elsősorban a fiatal korosztály van veszélyben.

A negyedik héten több mint 60 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, ez 30 százalékkal magasabb, mint az előző hét adata, vagyis

egyelőre nem csillapodik a járvány.

Most egy közepes intenzitású influenzajárványnak még a felszálló szárában vagyunk

- mondta az Indexnek Surján Orsolya országos tisztifőorvos az adatokkal kapcsolatban.

A szakember szerint szokatlan volt, hogy korán, már karácsony előtt elérte a fertőzöttség azt a szintet, amikor járványról beszélhetünk. Az idei korai kezdés oka egy új influenza-altípus megjelenése volt, amely a H3-as típusnak egy módosult változata. A probléma, hogy amikor ezt a szubtípust először észlelték tavaly, már túl késő volt módosítani az őszi influenzaoltás összetételét, vagyis a mostani vakcinában nem szerepel ez az új variáns.

Az iskolai szünet és a rendkívüli hideg januárban megakasztotta a járvány terjedését, a jelenlegi 0-5 fok közötti hőmérséklet azonban ismét kedvez a vírusnak. Ha hirtelen nagyon meleg idő jönne, akkor az viszonylag gyorsan le tudná zárni ezt a mostani járványt – tette hozzá a szakember.

További szokatlan jelenség, hogy a megbetegedések 50 százaléka 15 év alattiaknál, 75 százaléka pedig 35 év alattiaknál fordul elő, ennek oka Surján Orsolya szerint, hogy a fiatalok kevesebb járvánnyal találkoztak eddig életük során, így nem annyira védettek.

A fertőzöttség a legmagasabb jelenleg Komárom-Esztergom vármegyében (1035 fő/100 ezer lakos), a legalacsonyabb pedig Somogy vármegyében (338 fő/100 ezer lakos) – mondta a tisztifőorvos.

