Strasbourg állíthatja meg a hazai titkosszolgálati gyakorlatot: orvosok, pedagógusok és gyermekvédelmi szakemberek lehetnek érintettek

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) olyan ítéletet hozott, amely alapjaiban kérdőjelezi meg a magyar államigazgatásban alkalmazott megbízhatósági vizsgálatok jelenlegi rendszerét. A 444 értesülései szerint a döntés hatással lehet orvosok, pedagógusok és gyermekvédelmi szakemberek tízezreinek munkakörülményeire.

A hatályos szabályozás alapján az államigazgatásban dolgozó munkavállalók százezres nagyságrendben lehettek kitéve titkosszolgálati megfigyelésnek. Ez érinthette őket munkahelyükön, szolgálati gépjárműveikben, vagy akár közterületen is. A megfigyelés eszköztára széles volt, és

kiterjedt például a környezetbe beépített lehallgatóberendezések alkalmazására is.

Az ügyben eljáró Litresits András ügyvéd a 444-nek nyilatkozva rámutatott a magyar szabályozás alapvető hiányosságaira. Álláspontja szerint a megbízhatósági vizsgálat lefolytatása során gyakorlatilag semmiféle, annak alkalmazását és az érintettek jogait védő garancia nem érvényesül. Nincs szükség konkrét gyanúra, így

bárkit, mindenféle előzmény nélkül megfigyelhetnek, és vele szemben megfigyelési eszközöket alkalmazhatnak.

A strasbourgi testület döntése nyomán felmerül a kérdés, hogy a magyar kormány milyen lépéseket tesz a jogszabályi környezet módosítása vagy átalakítása érdekében. Litresits szerint az EJEB ítélete egyértelművé teszi, hogy a vitatott törvényi rendelkezéseket hatályon kívül kellene helyezni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio