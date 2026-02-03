Történelmi pillanat előtt Magyarország: több mint tíz évet kellett várni rá

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) egységes terminológiája alapján az atomerőművek építésének hivatalos kezdete a reaktorépület alaplemezének első betonöntéséhez kötődik.

A NAÜ Power Reactor Information System adatbázisa ezt a dátumot rögzíti az építkezés kezdeteként,



egyértelműen elkülönítve a korábbi előkészítő munkálatoktól, például a talajmegerősítéstől vagy a munkaterület kialakításától.

A betonöntés megkezdése egy többlépcsős engedélyezési folyamat eredménye. A közleményből az is kiderül, hogy az Országos Atomenergia Hivatal 2022. augusztus 25-én adta ki a Paks II. projekt 5. és 6. blokkjára vonatkozó létesítési engedélyt, amely megteremtette a jogi alapot az infrastruktúra és az egyes építmények külön építési engedélyeinek megszerzéséhez.

A Paks II. Zrt. az engedélyhez szükséges műszaki dokumentációt 2024 végétől kezdve több részletben nyújtotta be a hatóságnak. Az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni ellenőrzések keretében folyamatosan nyomon követte ezeket a tevékenységeket.

A vezénylőépület alatti alaplemez betonozásához kapcsolódó visszatartási pontokat a hatóság a beérkezett dokumentáció alapján két lépésben oldotta fel: 2025. december 19-én és 2026. január 26-án.

Ezzel minden, az Országos Atomenergia Hivatal hatáskörébe tartozó műszaki és adminisztratív követelmény teljesült az "első beton" beöntésének megkezdéséhez.

Címlapkép forrása: Portfolio