Váratlan bejelentés: óriási árcsökkentés jön az amerikai boltokban, több fontos terméket érint

A PepsiCo legfeljebb 15 százalékkal csökkenti többek között a Lay's és a Doritos termékeinek árát Észak-Amerikában, hogy mérsékelje a korábbi áremelések miatti fogyasztói elégedetlenséget, írja a Reuters.

A PepsiCo akár 15 százalékkal is csökkentheti például a Lay's és a Doritos termékeinek árát Észak-Amerikában.

A vállalat közlése szerint az árleszállítás a vállalat legismertebb snackmárkáit érinti. A lépésre azért kerül sor, mert a vásárlók egyre nehezebben viselik a korábbi áremelések terhét, és egyre többen fejezik ki elégedetlenségüket.

Az elmúlt évben folyamatosan figyeltük a vásárlók visszajelzéseit, és egyértelművé vált, hogy sokan küzdenek anyagi nehézségekkel

– mondta Rachel Ferdinando, a PepsiCo Foods U.S. vezérigazgatója. Hozzátette:

az új, alacsonyabb árak már ezen a héten megjelennek az üzletek polcain.

Ramon Laguarta, a PepsiCo elnök-vezérigazgatója az eredménybeszámolót követő befektetői telefonkonferencián arról beszélt, hogy az alacsony és közepes jövedelmű fogyasztók számára a megfizethetőség jelenti jelenleg a legnagyobb akadályt a snackvásárlásoknál. A vállalat a "célzott" árcsökkentéstől azt várja, hogy ismét növekedési pályára áll az észak-amerikai élelmiszerüzletág volumene, miután az eladások a negyedik negyedévben 1, az azt megelőző negyedévben pedig 4 százalékkal estek vissza.

A PepsiCo nincs egyedül az árcsökkentési törekvésekkel: a Procter & Gamble (P&G) és a Coca-Cola is hasonló lépéseket tervez. A Coca-Cola például mini, 7,5 unciás kiszerelésű üdítőket vezetett be az amerikai kisboltokban, körülbelül 1,29 dolláros áron, hogy olcsóbb belépési pontot kínáljon a vásárlóknak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images