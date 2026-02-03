  • Megjelenítés
Váratlan fordulat a török gazdaságban: az elemzők is megdöbbentek a friss adatokon
Gazdaság

Váratlan fordulat a török gazdaságban: az elemzők is megdöbbentek a friss adatokon

Portfolio
Törökországban januárban már egymást követő negyedik hónapja lassult az infláció, de a mérséklődés elmaradt az elemzői várakozásoktól, főként az élelmiszerek és más termékek szezonális drágulása miatt - számolt be a Bloomberg.

Az éves fogyasztóiár-index 30,9 százalékról 30,7 százalékra csökkent decemberhez képest

– közölte kedden a török statisztikai hivatal. A Bloomberg által megkérdezett elemzők 30 százalékos értéket vártak.

A havi infláció ezzel szemben egyéves csúcsra ugrott: a decemberi 0,9 százalékról 4,8 százalékra gyorsult, meghaladva a 4,3 százalékos piaci konszenzust.

A líra árfolyama az adatközlés után érdemben nem változott. A banki részvények és az államkötvények azonban gyengültek, mivel a befektetők óvatosabb ütemű jövőbeni kamatcsökkentésekkel számolnak. A tízéves állampapírok hozama 14 bázisponttal, 29,56 százalékra emelkedett.

A januári adatokat már befolyásolta az év elején életbe lépett, 27 százalékos minimálbér-emelés, valamint az üzemanyag, a dohánytermékek és az alkohol drágulása.

A havi inflációt elsősorban

az élelmiszerárak 6,6 százalékos, illetve a közlekedési költségek 5,3 százalékos növekedése hajtotta.

A török jegybank múlt hónapban lassította a kamatcsökkentés ütemét, és 100 bázisponttal 37 százalékra mérsékelte az irányadó rátát. A döntéshozók már akkor figyelmeztettek, hogy januárban az élelmiszerárak – különösen a zöldségek és a vörös húsok – miatt ismét emelkedhet az infláció.

A statisztikai hivatal januártól megújította az inflációszámítás módszertanát az uniós szabványokhoz igazodva, ami megnehezíti az előrejelzéseket. A változtatások érintik az index bázisévét, a fogyasztói kosár összetételét és az egyes tételek súlyozását is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

