Vészjósló figyelmeztetés érkezett: különleges világháború küszöbén állunk

Ray Dalio kedden, a dubaji Világkormányzati Csúcstalálkozón arról beszélt, hogy

a globális gazdaság rendkívül közel került a tőkeháború állapotához.

Ezt akkor látja bekövetkezni a guru, amikor a pénzt fegyverként kezdik használni:

kereskedelmi embargók formájában,

a tőkepiacokhoz való hozzáférés blokkolásával

vagy az adósságállomány politikai és gazdasági nyomásgyakorlásra való felhasználásával.

Dalio úgy fogalmazott:

A küszöbön állunk. Ez nem azt jelenti, hogy már benne vagyunk, de nagyon közel kerültünk hozzá, és könnyű lenne átlépni ezt a határt, mert kölcsönös félelmek vannak jelen.

Példaként felidézte azokat a feszültségeket, amelyek a Trump-kormányzat Grönland esetleges megvásárlására irányuló törekvései körül alakultak ki. Figyelmeztetett, hogy az amerikai eszközöket birtokló európai befektetők félnek a potenciális szankcióktól, miközben az Egyesült Államokban is tartanak attól, hogy nem érkezik elegendő európai tőke. A Citi kutatása szerint április és november között az amerikai államkötvények külföldi vásárlásainak mintegy 80 százalékát európai befektetők adták.

Dalio hozzátette: történelmileg a tőkeháborúk rendszerint nagy geopolitikai konfliktusok körül alakulnak ki. A második világháború előtt például az Egyesült Államok szankciókat vezetett be Japán ellen. Szerinte hasonló helyzet alakulhat ki Kína és az Egyesült Államok, vagy akár Amerika és Európa között is, mivel a kereskedelmi hiány másik oldala a tőkeáramlások egyensúlytalansága, amelyet szintén fegyverként lehet bevetni.

A jelenlegi feszültségek közepette

Dalio továbbra is az aranyat tartja a legjobb befektetésnek.

Úgy véli, az emberek hibát követnek el, amikor kizárólag azt figyelik, hogy az árfolyam éppen emelkedik vagy csökken. Emlékeztetett rá, hogy az arany az elmúlt egy évben mintegy 65 százalékot erősödött, mielőtt a csúcsához képest körülbelül 16 százalékot korrigált lefelé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio