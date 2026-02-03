  • Megjelenítés
Visszatért a tél: mutatjuk, melyik járatok nem közlekednek

A kialakult télies, csúszós útviszonyok miatt a MÁV- és a Volán-járatok néhány települést és több megállót nem érintenek az országban, egyes járatok nem közlekednek - figyelmeztet honlapján közzétett tájékoztatójában a MÁV.

Rákos állomáson a havazás miatt váltóállítási nehézségek adódtak,

ezért a késések mérséklése érdekében a Sülysápról 12:56-kor a Keleti pályaudvarra induló S60-as (3465) csak Mendétől közlekedik, utasai a Sülysápról 13:26-kor induló S60-assal (3475) utazhatnak. A S71-es és G71-es vonatok 11 órától csak Rákospalota-Újpest és Vác között közlekednek a havazás okozta váltóállítási nehézségek miatt.

Pest megyében a Budapestről 11:45-kor Hatvanba induló 410-es busz nem közlekedik, az M6-os autópályán Budapestről Dunaújváros/Szekszárd/Pécs irányába közlekedő, valamint ezen települések felől Budapestre közlekedő járatok 25-50 perc késéssel járnak.

Bács-Kiskun megyében az 5267-es járat nem érinti Alsómonostoron az Oláh tanyát és a Mezőgazdasági telepet. Baranyában a komlói autóbusz-állomásról Pécsre indult 5620-as járat a rossz útviszony miatt Hosszúhetény térségében várakozott,

menetideje jelentősen meghosszabbodik.

Fejér megyében a dunaújvárosi 29-es helyi járat nem érinti a Temető megállóhelyet.

Heves megyében a Versegről 10:21-kor Hatvanba induló 3626-os busz nem közlekedik. Komárom-esztergomban a kimaradó települések, megállók: Csolnok, orvosi rendelő, Galván üzem, Szent Borbála utca, Rákóczi telep, XII. akna és Lábatlan, Óvoda utca.

