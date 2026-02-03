Visszatért a tél: mutatjuk, melyik járatok nem közlekednek

Rákos állomáson a havazás miatt váltóállítási nehézségek adódtak,
ezért a késések mérséklése érdekében a Sülysápról 12:56-kor a Keleti pályaudvarra induló S60-as (3465) csak Mendétől közlekedik, utasai a Sülysápról 13:26-kor induló S60-assal (3475) utazhatnak. A S71-es és G71-es vonatok 11 órától csak Rákospalota-Újpest és Vác között közlekednek a havazás okozta váltóállítási nehézségek miatt.
Pest megyében a Budapestről 11:45-kor Hatvanba induló 410-es busz nem közlekedik, az M6-os autópályán Budapestről Dunaújváros/Szekszárd/Pécs irányába közlekedő, valamint ezen települések felől Budapestre közlekedő járatok 25-50 perc késéssel járnak.
Bács-Kiskun megyében az 5267-es járat nem érinti Alsómonostoron az Oláh tanyát és a Mezőgazdasági telepet. Baranyában a komlói autóbusz-állomásról Pécsre indult 5620-as járat a rossz útviszony miatt Hosszúhetény térségében várakozott,
menetideje jelentősen meghosszabbodik.
Fejér megyében a dunaújvárosi 29-es helyi járat nem érinti a Temető megállóhelyet.
Heves megyében a Versegről 10:21-kor Hatvanba induló 3626-os busz nem közlekedik. Komárom-esztergomban a kimaradó települések, megállók: Csolnok, orvosi rendelő, Galván üzem, Szent Borbála utca, Rákóczi telep, XII. akna és Lábatlan, Óvoda utca.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
