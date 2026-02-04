Az USA magához ragadja a kritikus erőforrások árazását

Az Egyesült Államok egy új kereskedelmi blokkot és árpadlós rendszert kezdeményez a kritikus ásványok piacán, hogy stabilabb ellátási és befektetési környezetet teremtsen. A részletek egyelőre nem ismertek, de az elképzelés olyan nyersanyagokat érinthet, amelyek kulcsszerepet játszanak az energetikai, technológiai és védelmi iparágakban.

Az USA új, az eddigieknél is aktívabb szerepet vállalna a kritikus ásványok globális piacának alakításában. JD Vance amerikai alelnök egy több mint ötven ország részvételével tartott szerdai találkozón jelentette be, hogy

Washington egy olyan rendszert hozna létre, amely árpadlókat határozna meg a stratégiai jelentőségű nyersanyagok kereskedelmében.

Vance szerint az Egyesült Államok egy kritikus ásványokra épülő kereskedelmi blokk létrehozását javasolja, amelyhez már több ország is csatlakozott. A cél a kitermelők és a befektetők számára kiszámíthatóbb árkörnyezet megteremtése, valamint a nyersanyag-ellátási láncok stabilizálása egy geopolitikailag egyre feszültebb környezetben.

A kezdeményezés konkrét részletei egyelőre nem ismertek, így nem világos, pontosan mely anyagokra és milyen árszintekkel vonatkozna az amerikai elképzelés. A „kritikus ásványok” kategóriájába azonban jellemzően olyan nyersanyagok tartoznak, mint a lítium, a kobalt, a nikkel, a grafit, a réz, valamint a ritkaföldfémek.

Ezek az anyagok elengedhetetlenek olyan kulcsiparágak számára, mint az elektromos járműgyártás, az akkumulátor- és energiatárolási technológiák, a megújulóenergia-rendszerek, a félvezető- és elektronikai ipar, valamint a védelmi és űripari fejlesztések. A tervezett árpadlós rendszer így nemcsak gazdasági, hanem iparpolitikai és biztonságpolitikai jelentőséggel is bírhat, különösen

az Egyesült Államok és szövetségesei Kínától való nyersanyag-függőségének csökkentésében.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images