Beindulni látszik a német autóipar motorja

Januárban javult kissé a német autóiparban az üzleti hangulat, ezen belül is különösen az ágazat euróövezeti exportvárakozásaiban következett be pozitív fordulat a müncheni ifo gazdaságkutató intézet szerdán publikált eredménye szerint.
A müncheni egyetem gazdaságkutató intézete (ifo Institut) szerint a német autóipar üzleti klímáját mérő mutató januárban enyhén -19,6 pontra emelkedett a decemberi -19,8 pontról. Az intézet közlése alapján a vállalatok az aktuális üzleti helyzetüket ugyan rosszabbnak látják, de a következő hónapokat kevésbé borúlátóan ítélik meg.
Az euróövezetből érkező kereslet továbbra is támaszt nyújt a német autóiparnak.
- hangsúlyozta Anita Wölfl, az ifo ágazati szakértője.
Különösen a kivitelre vonatkozó várakozások javultak: az exportvárakozások mutatója a decemberi mínusz 8,0 pontról plusz 8,7 pontra nőtt januárban, azaz pozitív tartományba került. Wölfl szerint a hivatalos megrendelési adatok alapján az európai belső kereskedelem tölti be a fő mozgatórugó szerepét.
Az Európai Unión belüli exportpiacokon a német autógyártók a versenypozíciójukat is lényegesen jobbnak ítélik: a mutatószám plusz 1,5 pontról januárra plusz 15,4 pontra javult. Ezzel szemben az EU-n kívüli piacokon romlott a megítélés: az index mínusz 17,4 pontról mínusz 31,3 pontra süllyedt. Az elemző úgy látja a német autóipar 2024 óta veszített versenyképességéből az EU-n kívüli piacokon, amit a hivatalos kereskedelmi adatok is alátámasztanak.
Ez különösen Kínával szemben markáns, de egyre inkább az Egyesült Államokkal szemben is megmutatkozik.
- tette hozzá Wölfl.
A német Autóipari Szövetség (VDA) új lendületet vár az Európai Unió és India közötti kereskedelmi megállapodástól. Hildegard Müller, a VDA elnöke szerint a létrejött megállapodás akkor is az EU cselekvőképességére utaló erős jelzés, ha nem is távolít el minden akadályt egy egyre protekcionistábbá váló globális piaci környezetben.
Az ifo felmérése alapján az európai - különösen az euróövezeti - kereslet marad a német autóipar egyik legfontosabb támasza a jelenlegi globális kihívások közepette, miközben az unión kívüli piacokon továbbra is erősödik a nyomás.
