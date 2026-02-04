  • Megjelenítés
Beindulni látszik a német autóipar motorja
Gazdaság

Beindulni látszik a német autóipar motorja

MTI
Idén végre javulni látszik a német autóipar üzleti hangulata, elsősorban az euróövezeti exportkilátások látványos erősödésének köszönhetően. Miközben az uniós piacokon a gyártók versenypozíciója érdemben javult, az EU-n kívüli piacokon – különösen Kínában és egyre inkább az Egyesült Államokban – romlani látszik a megítélés. A friss felmérés szerint a német autóipar rövid távú stabilitását továbbra is az európai kereslet biztosítja, de a friss kereskedelmi megállapodások is jelentős fellendülést hozhatnak az európai gyártásnak.

Januárban javult kissé a német autóiparban az üzleti hangulat, ezen belül is különösen az ágazat euróövezeti exportvárakozásaiban következett be pozitív fordulat a müncheni ifo gazdaságkutató intézet szerdán publikált eredménye szerint.

A müncheni egyetem gazdaságkutató intézete (ifo Institut) szerint a német autóipar üzleti klímáját mérő mutató januárban enyhén -19,6 pontra emelkedett a decemberi -19,8 pontról. Az intézet közlése alapján a vállalatok az aktuális üzleti helyzetüket ugyan rosszabbnak látják, de a következő hónapokat kevésbé borúlátóan ítélik meg.

Az euróövezetből érkező kereslet továbbra is támaszt nyújt a német autóiparnak.

- hangsúlyozta Anita Wölfl, az ifo ágazati szakértője.

Különösen a kivitelre vonatkozó várakozások javultak: az exportvárakozások mutatója a decemberi mínusz 8,0 pontról plusz 8,7 pontra nőtt januárban, azaz pozitív tartományba került. Wölfl szerint a hivatalos megrendelési adatok alapján az európai belső kereskedelem tölti be a fő mozgatórugó szerepét.

Az Európai Unión belüli exportpiacokon a német autógyártók a versenypozíciójukat is lényegesen jobbnak ítélik: a mutatószám plusz 1,5 pontról januárra plusz 15,4 pontra javult. Ezzel szemben az EU-n kívüli piacokon romlott a megítélés: az index mínusz 17,4 pontról mínusz 31,3 pontra süllyedt. Az elemző úgy látja a német autóipar 2024 óta veszített versenyképességéből az EU-n kívüli piacokon, amit a hivatalos kereskedelmi adatok is alátámasztanak.

Ez különösen Kínával szemben markáns, de egyre inkább az Egyesült Államokkal szemben is megmutatkozik.

- tette hozzá Wölfl.

A német Autóipari Szövetség (VDA) új lendületet vár az Európai Unió és India közötti kereskedelmi megállapodástól. Hildegard Müller, a VDA elnöke szerint a létrejött megállapodás akkor is az EU cselekvőképességére utaló erős jelzés, ha nem is távolít el minden akadályt egy egyre protekcionistábbá váló globális piaci környezetben.

Az ifo felmérése alapján az európai - különösen az euróövezeti - kereslet marad a német autóipar egyik legfontosabb támasza a jelenlegi globális kihívások közepette, miközben az unión kívüli piacokon továbbra is erősödik a nyomás.

Címlapkép forrása: (c) dpa-Zentralbild

