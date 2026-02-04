  • Megjelenítés
Bejelentésekkel készül a kormány, sajtótájékoztatón ismertetik a részleteket
Bejelentésekkel készül a kormány, sajtótájékoztatón ismertetik a részleteket

Csütörtökön 10 órakor lesz a szokásos Kormányinfó, a kormány bejelentéseiről a Portfolio élőben tudósít.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 2026. február 5-én, csütörtökön 10:00 órakor sajtótájékoztatót tart

Kormányinfó – Mit, miért tesz a kormány?

címmel a Karmelita Kolostor Színháztermében - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A kormány bejelentéseiről a Portfolio élőben tudósít, a témák között például az alábbiak szerepelhetnek:

A múlt heti Kormányinfóról itt számoltunk be.

