Bejelentésekkel készül a kormány, sajtótájékoztatón ismertetik a részleteket

Csütörtökön 10 órakor lesz a szokásos Kormányinfó, a kormány bejelentéseiről a Portfolio élőben tudósít.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 2026. február 5-én, csütörtökön 10:00 órakor sajtótájékoztatót tart

Kormányinfó – Mit, miért tesz a kormány?

címmel a Karmelita Kolostor Színháztermében - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A kormány bejelentéseiről a Portfolio élőben tudósít, a témák között például az alábbiak szerepelhetnek:

költségvetési és gazdasági folyamatok a 2025-ös GDP-adat fényében,

a kormány beperelte az Európai Bizottságot a 2027 végétől érvényes kötelező orosz leválás miatt,

egy tollvonással leállították a Fővárosi Önkormányzat szolidaritási adóról szóló, Alkotmánybíróságon futó perét,

a januári rezsistop újabb tudnivalói,

az Otthon Start Program első öt hónapjának a számai (az első négy hónapról itt írtunk).

