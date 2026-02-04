  • Megjelenítés
Egyműszakos működésre áll vissza a Mercedes magyarországi szupergyára
Gazdaság

Egyműszakos működésre áll vissza a Mercedes magyarországi szupergyára

Portfolio
Úgy tűnik, a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában egyszerre zajlik nagyszabású beruházás és látványos termelés-visszafogás, miközben a vállalat és a kormány továbbra is sikertörténetként kommunikálja a fejlesztéseket. Az ellentmondásos helyzetre az ad okot, hogy a 24.hu információi szerint az üzem egyes területein 2026 elején egyműszakos munkarendre álltak át, ami a dolgozók tapasztalatai szerint jelentős kapacitáscsökkenést takar, noha a hivatalos kommunikáció ezt átmeneti, technológiai okokkal magyarázza.

A vállalat vezetése már több mint egy éve azt hangsúlyozza, hogy a kecskeméti gyár kulcsszerepet kap az európai Mercedes-üzemek között, és hosszú távon kiemelkedő jövő előtt áll. Ehhez képest a korábbi három műszakos munkarend előbb két-, majd egyműszakosra csökkent, a dolgozók pedig arról számoltak be a lapnak, hogy komplett gyártósorokat is leszerelnek.

A cég elismeri, hogy január és április között egyes területeken egyműszakos működés van érvényben, ugyanakkor

azt hangsúlyozza, hogy a törzsállomány létszáma nem fog csökkenni ettől.

A Mercedes-Benz magyar leányvállalata szerint a műszakcsökkentés pont hogy összefügg a 2022-ben elindított, eddig mintegy egymilliárd eurós beruházással, amelynek célja az évi 300 ezer darabos kapacitás elérése. Az indoklás szerint az MMA és az MB.EA platformokra épülő új modellek gyártására készülnek fel, ami átfogó átalakításokat igényel. A cég közlése szerint 2026 januárjában megkezdődött az új, tisztán elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos felfuttatása is.

Még több Gazdaság

Szándéknyilatkozatot írt alá a Magyar Posta és a Temu

Elkeserítő számok láttak napvilágot: háromból egy gyermek szegénységben él az Egyesült Királyságban

Az USA magához ragadja a kritikus erőforrások árazását

A gyakorlatban ugyanakkor a lapnak nyilatkozó iparági és belső források szerint a gyár hónapok óta legfeljebb a kapacitása felét használja ki, pontos termelési adatokat azonban a vállalat nem közöl.

Eközben a MNB 2025. január–szeptember közötti időszakra vonatkozó adatai szerint a kecskeméti gyár termelése éves alapon 43 százalékkal esett vissza.

A kapacitáscsökkenés hátterében alapvetően egy konkrét modellváltás is van. A Mercedes 2024 nyarán bejelentette, hogy megszünteti a CLA gyártását Magyarországon, és azt a németországi Rastattba helyezi át, ami jelentős szabad kapacitást hagyott maga után. Bár a cég azt is közölte, hogy az A-osztály gyártása Németországból Kecskemétre kerül, a legfrissebb információk szerint ez csak 2026 második negyedévétől indulhat el.

A gyárbővítés ütemezése ez idő alatt szintén többször módosult. A második kecskeméti üzem eredetileg 2025-ben kezdte volna meg működését, de ma már hivatalosan is 2026 a céldátum, az ünnepélyes megnyitót pedig a vállalat a jövő év második felére tervezi. A cég szerint jelenleg két új épület készül a karosszéria- és összeszerelő soroknak, egy további az akkumulátor-összeszereléshez, miközben a második fényezőüzemet is modernizálják.

A lap információi szerint a toborzás terén szintén feszültségek érzékelhetők: a Mercedes középtávon mintegy 3000 új munkahely létrehozását ígéri, miközben jelenleg körülbelül 4500 fő dolgozik az üzemben. A vállalat szerint a felvételi folyamat 2025 októberében indult, ám dolgozói források úgy látják, a nagy létszámú bővítés egyelőre nem kezdődött meg, részben azért, mert az egyműszakos termelés mellett nincs is szükség új munkaerőre.

A kecskeméti helyzetet a globális piaci folyamatok sem könnyítik. A Mercedes-Benz személygépkocsi-eladásai 2025-ben világszerte 9 százalékkal csökkentek, különösen Ázsiában és Észak-Amerikában volt erős a visszaesés. Éppen azokban a szegmensekben romlottak leginkább az eladások, amelyek Kecskeméthez kötődnek: az elektromos modellek értékesítése 9, az Entry-modellcsaládé 10 százalékkal esett vissza, ami illeszkedik a szélesebb exportképbe is:

Kép (1)

Mindez arra utal, hogy a hazai gyárban tapasztalható műszakcsökkentés mögött nemcsak technológiai átállás, hanem piaci kényszerek is állhatnak, amit a vállalat pénzügyi adatai is alátámasztanak. A 24.hu által megnézett adatok szerint

2024-ben az árbevétel 5 milliárdról 4,2 milliárd euróra, az adózott eredmény pedig 95,6 millióról 57,6 millió euróra csökkent.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlan fordulat az elektromos autók piacán: van, aki megduplázta eladásait, más zuhanórepülésben

Meglepő hír érkezett Debrecenből: akkora a kereslet az új BMW-modellre, hogy bővíteni kell a termelést

Ilyen a valóra vált katasztrófa: összeomlott Európa egyik legerősebb országának autógyártása

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Számviteli változások 2026

2026-tól több ponton módosul a magyar számviteli szabályozás, amely közvetlenül érintheti a beszámolókészítési kötelezettségeket, a kapcsolt felek közötti ügyletek utólagos korrekcióin

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Történelmi csapás érte Ukrajnát: Donald Trump is megszólalt – Ennek sokan nem fognak örülni
Megjelent a rezsistop rendelet: az eredeti terveknél milliárdokkal többe kerül a lakosság kimentése
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility