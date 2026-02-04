Egyműszakos működésre áll vissza a Mercedes magyarországi szupergyára

A vállalat vezetése már több mint egy éve azt hangsúlyozza, hogy a kecskeméti gyár kulcsszerepet kap az európai Mercedes-üzemek között, és hosszú távon kiemelkedő jövő előtt áll. Ehhez képest a korábbi három műszakos munkarend előbb két-, majd egyműszakosra csökkent, a dolgozók pedig arról számoltak be a lapnak, hogy komplett gyártósorokat is leszerelnek.
A cég elismeri, hogy január és április között egyes területeken egyműszakos működés van érvényben, ugyanakkor
azt hangsúlyozza, hogy a törzsállomány létszáma nem fog csökkenni ettől.
A Mercedes-Benz magyar leányvállalata szerint a műszakcsökkentés pont hogy összefügg a 2022-ben elindított, eddig mintegy egymilliárd eurós beruházással, amelynek célja az évi 300 ezer darabos kapacitás elérése. Az indoklás szerint az MMA és az MB.EA platformokra épülő új modellek gyártására készülnek fel, ami átfogó átalakításokat igényel. A cég közlése szerint 2026 januárjában megkezdődött az új, tisztán elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos felfuttatása is.
A gyakorlatban ugyanakkor a lapnak nyilatkozó iparági és belső források szerint a gyár hónapok óta legfeljebb a kapacitása felét használja ki, pontos termelési adatokat azonban a vállalat nem közöl.
Eközben a MNB 2025. január–szeptember közötti időszakra vonatkozó adatai szerint a kecskeméti gyár termelése éves alapon 43 százalékkal esett vissza.
A kapacitáscsökkenés hátterében alapvetően egy konkrét modellváltás is van. A Mercedes 2024 nyarán bejelentette, hogy megszünteti a CLA gyártását Magyarországon, és azt a németországi Rastattba helyezi át, ami jelentős szabad kapacitást hagyott maga után. Bár a cég azt is közölte, hogy az A-osztály gyártása Németországból Kecskemétre kerül, a legfrissebb információk szerint ez csak 2026 második negyedévétől indulhat el.
A gyárbővítés ütemezése ez idő alatt szintén többször módosult. A második kecskeméti üzem eredetileg 2025-ben kezdte volna meg működését, de ma már hivatalosan is 2026 a céldátum, az ünnepélyes megnyitót pedig a vállalat a jövő év második felére tervezi. A cég szerint jelenleg két új épület készül a karosszéria- és összeszerelő soroknak, egy további az akkumulátor-összeszereléshez, miközben a második fényezőüzemet is modernizálják.
A lap információi szerint a toborzás terén szintén feszültségek érzékelhetők: a Mercedes középtávon mintegy 3000 új munkahely létrehozását ígéri, miközben jelenleg körülbelül 4500 fő dolgozik az üzemben. A vállalat szerint a felvételi folyamat 2025 októberében indult, ám dolgozói források úgy látják, a nagy létszámú bővítés egyelőre nem kezdődött meg, részben azért, mert az egyműszakos termelés mellett nincs is szükség új munkaerőre.
A kecskeméti helyzetet a globális piaci folyamatok sem könnyítik. A Mercedes-Benz személygépkocsi-eladásai 2025-ben világszerte 9 százalékkal csökkentek, különösen Ázsiában és Észak-Amerikában volt erős a visszaesés. Éppen azokban a szegmensekben romlottak leginkább az eladások, amelyek Kecskeméthez kötődnek: az elektromos modellek értékesítése 9, az Entry-modellcsaládé 10 százalékkal esett vissza, ami illeszkedik a szélesebb exportképbe is:
Mindez arra utal, hogy a hazai gyárban tapasztalható műszakcsökkentés mögött nemcsak technológiai átállás, hanem piaci kényszerek is állhatnak, amit a vállalat pénzügyi adatai is alátámasztanak. A 24.hu által megnézett adatok szerint
2024-ben az árbevétel 5 milliárdról 4,2 milliárd euróra, az adózott eredmény pedig 95,6 millióról 57,6 millió euróra csökkent.
