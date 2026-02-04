  • Megjelenítés
Fontos bejelentést tett a kormány: több millió ember életét érintő változás jön Romániában
Fontos bejelentést tett a kormány: több millió ember életét érintő változás jön Romániában

A román kormány egy évvel meghosszabbítja a földgáz árplafonját - jelentette be Ilie Bolojan román miniszterelnök szerda esti sajtótájékoztatóján. 
Lépéseket kell tennünk a gáz árplafonjának a megszüntetésére, ugyanakkor meg kell védenünk Románia állampolgárait az esetleges inflációs sokktól, amit a gáz árának ellenőrizetlen növekedése okozhatna

– idézi a kormányfőt a profit.ro hírportál. A bukaresti kormány kompromisszumos megoldást választ, ami azt jelenti, hogy

április 1-től a cégek piaci áron fogják vásárolni az energiahordozót. A háztartási fogyasztók és a hőerőművek esetében az árplafon 2027. március 31-ig megmarad.

Ilie Bolojan azzal indokolta a döntést, hogy jövőre kezdődik a fekete-tengeri Neptun Deep gázmező kitermelése, ami a belföldi kínálat jelentős növekedésével jár majd, valamint várhatóan a nagypiaci ár csökkenésével. Jelenleg a lakosság kilowattóránként (kWh) 0,31 lejes (23,175 forint), a cégek pedig 0,37 lejes (27,661 forint) áron vásárolják a földgázt.

Az ágazati szakemberek az utóbbi időben egyöntetűen az árplafon megszüntetése mellett szálltak síkra, arra hivatkozva, hogy a fenntartása értelmetlen, mivel az aktuális árak alacsonyabbak a kormány által megszabott maximális értéknél. A hét elején Bogdan Chiritoiu, a bukaresti versenyhivatal elnöke azt ajánlotta a kormánynak, hogy ne halassza el a gázpiac liberalizálását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

