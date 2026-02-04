  • Megjelenítés
Már idén jelentős változásokat hozhat az AI a munkahelyeken
Már idén jelentős változásokat hozhat az AI a munkahelyeken

Portfolio
A Portfolio Checklist keddi adásának második részében (17:43-tól) arról beszélgettünk, hogy miként válik a mesterséges intelligencia a vállalati működés szövetévé 2026-ban, és ennek milyen munkaerőpiaci hatásai lehetnek. Erről Mezei Ferencet, az SAP Hungary értékesítési támogatási vezetőjét kérdeztük. Az első részben Bod Péter Ákos egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke volt a vendégünk, akivel arról beszélgettünk, hogy milyen kapcsolat van Donald Trump bel- és külpolitikája, valamint a dollár gyengülése között, és mennyire lehet sikeres a „Tegyük naggyá Amerikát” politika.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Trump és dollár – (01:37)
  • Mesterséges intelligencia – (17:43)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

