Megszólalt Karácsony: "március közepéig nem áll módunkban semmilyen beszállítói számlát kifizetni"

Karácsony Gergely főpolgármester reagált a tegnap este megjelent kormányrendeletre, amivel az Orbán-kabinet visszamenőlegesen is megtiltotta a szolidaritási hozzájárulás beszedése elleni perek indítását és jogvédelem kérését. Karácsony az Európai Bizottsághoz fordul az ügyben, és kijelentette, hogy a márciusi iparűzési adóbevételek érkezéséig nem tudnak fizetni a beszállítóiknak. Egyben arra kérték a budapesti székhelyű vállalkozásokat, ha tehetik, fizessék be hamarabb az iparűzési adót.

A tegnap megjelent, Orbán Viktor által aláírt rendelet értelmében a szolidaritási hozzájárulást az önkormányzatoknak be kell fizetnie, ez ellen pernek vagy jogvédelemnek helye nincsen; a korábbi pereket visszamenőleg is le kell zárni, az elmaradásokat záros határidőn belül be kell fizetni. Ezzel hatástalanította mindkét fegyvert, amivel Karácsony Gergely főpolgármester a szerinte túlzott mértékű elvonás ellen küzdött.

A főpolgármester azt írta egy Ursula von der Leyennel közös kép kíséretében, hogy "mivel a bírósági döntések utólagos kormányzati felülírása nyilvánvalóan sérti az Európai Unió Alapjogi Chartáját, ezért az igazságszolgáltatás és a bírói függetlenség védelmében az Európai Bizottsághoz fordulok."

A rendelet ellenére úgy tűnik, a polgármester továbbra is reménykedik benne, hogy a szolidaritási hozzájárulás ügyében indított kártérítési perek még nyerhetőek, ezeknek köszönhetően egyensúlyban tudják tartani a költségvetést.

A jogi út azonban önmagában még nem nyújtana megoldást az azonnal fellépő fizetési nehézségekre. Éppen ezért Budapest

  1. március közepéig nem fizet a beszállítóinak,
  2. kéri, hogy a budapesti székhelyű vállalkozások még a határidő lejárta előtt fizessék be iparűzési adójukat, így segítve az önkormányzatot a likviditás megőrzésében.

Mindez jelzi, hogy a város mennyire közel került a csődhöz. Arról, hogy a rendelet hogyan húzza át Budapest idei pénzügyi terveit, ebben a cikkben írtunk bővebben:

Az önkormányzat szorult helyzete miatt már év végén is előfordult, hogy átmenetileg nem fizetett egyes beszállítóinak. Egy háttérbeszélgetésen Kiss Ambrus főigazgató arra a kérdésre, hogy a számlák eltolása hogyan néz ki a gyakorlatban, úgy felelt: pont úgy működik, mint amikor valaki nem fizeti ki a Telekom számláját, aztán reménykedik. December végén emiatt már egy fél napra úgy tűnt, hogy a Mol nem fog több üzemanyagot szállítani a fővárosnak, igaz, a helyzetet gyorsan feloldották. Ez is mutatja azonban, hogy mennyire kockázatos a mostani lépés, és mennyire kényszerpályán mozoghat a főváros, ha már ilyen intézkedésekre van szükség.

Így reméljük, eljutunk áprilisig

– írta Karácsony. Hogy miért éppen áprilisig, arról fentebb is linkelt cikkünkben írtunk.

