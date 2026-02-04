  • Megjelenítés
Olyat húzott az utolsó pillanatban Irán, amit a magyar autósok is megérezhetnek
Gazdaság

Olyat húzott az utolsó pillanatban Irán, amit a magyar autósok is megérezhetnek

Portfolio
Irán visszamondta az amerikaiakkal tervezett találkozót, ennek hatására pedig máris ugrást láthatunk az olajárban.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter nemrég úgy fogalmazott, hogy az iráni kormány korábban elfogadta a péntekre tervezett törökországi találkozó formátumát, azóta azonban úgy tűnik,

megváltoztatta álláspontját.

Ennek hatására a globális benchmarkank számító Brent típusú kőolaj hordónkénti ára alig egy óra alatt több mint 3 százalékot ugrott:

BRENT_2026-02-04_18-59-53
Kapcsolódó cikkünk

Kínos helyzet: az amerikai különmegbízott hiába készült a találkozóra, Irán az utolsó percben variált

Január 8. óta tart a teljes internetblokád egy közel-keleti országban: most régi módszerrel próbálnak segíteni

Összecsapások robbantak ki az atomhatalomban: katonai helikoptereket vetettek be

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Számviteli változások 2026

2026-tól több ponton módosul a magyar számviteli szabályozás, amely közvetlenül érintheti a beszámolókészítési kötelezettségeket, a kapcsolt felek közötti ügyletek utólagos korrekcióin

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Magyar EU-tagság: olyan változás látszik, amire régen volt példa
Sosem került még ennyibe a magyar államadósság – Hova folyt el tavaly 4000 milliárd forint?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility