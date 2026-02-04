Scott Bessent: Tévedtem!

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter egy szerdai kongresszusi meghallgatáson elismerte, hogy tévedett, amikor 2024 januárjában – még Donald Trump elnökké választása előtt – a Key Square befektetési cég partnereinek azt írta: a vámok inflációt okoznak.

A képviselők kérdéseire válaszolva Bessent közölte, hogy szeretné helyesbíteni korábbi álláspontját.

Ha tévedtem, azt korrigálni akarom. És valóban tévedtem, amikor azt mondtam, hogy a vámok inflációt gerjeszthetnek"

– fogalmazott.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy

az amerikai gazdaság növekszik, az infláció pedig csökken, jóllehet Trump hivatalba lépése óta számos vámintézkedést vezettek be.

A váminflációtól való félelem olyan kutya volt, amelyik végül nem ugatott"

– mondta a törvényhozóknak.

Ugyanakkor a múlt hónapban közzétett amerikai adatok szerint a termelői árindex decemberben a vártnál nagyobb mértékben emelkedett.

Ez arra utalhat, hogy az infláció a következő hónapokban ismét gyorsulhat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images