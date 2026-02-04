  • Megjelenítés
Scott Bessent: Tévedtem!
Gazdaság

Scott Bessent: Tévedtem!

Portfolio
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter egy szerdai kongresszusi meghallgatáson elismerte, hogy tévedett, amikor 2024 januárjában – még Donald Trump elnökké választása előtt – a Key Square befektetési cég partnereinek azt írta: a vámok inflációt okoznak.

A képviselők kérdéseire válaszolva Bessent közölte, hogy szeretné helyesbíteni korábbi álláspontját.

Ha tévedtem, azt korrigálni akarom. És valóban tévedtem, amikor azt mondtam, hogy a vámok inflációt gerjeszthetnek"

– fogalmazott.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy

Még több Gazdaság

Olyat húzott az utolsó pillanatban Irán, amit a magyar autósok is megérezhetnek

Szándéknyilatkozatot írt alá a Magyar Posta és a Temu

Elkeserítő számok láttak napvilágot: háromból egy gyermek szegénységben él az Egyesült Királyságban

az amerikai gazdaság növekszik, az infláció pedig csökken, jóllehet Trump hivatalba lépése óta számos vámintézkedést vezettek be.

A váminflációtól való félelem olyan kutya volt, amelyik végül nem ugatott"

– mondta a törvényhozóknak.

Ugyanakkor a múlt hónapban közzétett amerikai adatok szerint a termelői árindex decemberben a vártnál nagyobb mértékben emelkedett.

Ez arra utalhat, hogy az infláció a következő hónapokban ismét gyorsulhat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Számviteli változások 2026

2026-tól több ponton módosul a magyar számviteli szabályozás, amely közvetlenül érintheti a beszámolókészítési kötelezettségeket, a kapcsolt felek közötti ügyletek utólagos korrekcióin

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Magyar EU-tagság: olyan változás látszik, amire régen volt példa
Megszólalt Karácsony: "március közepéig nem áll módunkban semmilyen beszállítói számlát kifizetni"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility