Szándéknyilatkozatot írt alá a Magyar Posta és a Temu

Mint a közleményben felidézik, ahogy a legtöbb globális piactér, így az elmúlt években a Temu is megnyitotta platformját az európai eladók felé.
Magyarországon 2025 elején vált elérhetővé a Temu online értékesítési felülete,
amely a magyar vállalkozások számára költséghatékony, közvetlen hazai és regionális értékesítési lehetőséget is biztosít.
A tervek szerint a Temu eladói felületén regisztráló hazai e-kereskedők a platformon belül kezelhetik csomagfeladásaikat és a visszárut, amelyhez a Magyar Posta biztosítja az országos, legkisebb településeket is lefedő logisztikai hálózatát. A Posta és a Temu közötti szándéknyilatkozat aláírása a két nagyvállalat elkötelezettségét mutatja a további együttműködési lehetőségek vizsgálata mellett, amely támogatást jelenthet a magyar e-kereskedők piacnyitásához is - olvasható a közleményben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
