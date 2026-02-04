  • Megjelenítés
Torlódás az M1-esen, feloldották a korlátozást a magyar–szerb határátkelőhelyeken
Gazdaság

Portfolio
Torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, és a főváros környéki más gyorsforgalmi és főutak is zsúfoltak. Közben a magyar–szerb határon feloldották a kamionforgalomra vonatkozó korlátozásokat - tudósított az Útinform.

Forgalmi fennakadások nehezítik a közlekedést az M1-es autópályán Budapest irányába. A Tatabánya és Óbarok között kialakított terelés környékén, az 56-os és a 19-es kilométerszelvény között szakaszos torlódásra kell számítaniuk a főváros felé tartóknak.

Budapest térségében általánosan megnövekedett forgalommal szembesülnek az autósok. Az M3-as autópálya városba vezető szakaszán különösen sűrű a járműforgalom: az M0-s csomóponttól kezdődően a belváros felé teljesen telítettek a forgalmi sávok.

Jelentős járműforgalom halad keresztül több, a fővárosba vezető főútvonalon is.

Nagy a forgalom a 10-es főúton a solymári körforgalomtól kezdve, valamint a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász térségében. Hasonlóan zsúfolt a 31-es főút Maglódtól számított szakasza, továbbá az 51-es és 510-es főutak Dunaharasztitól Budapest irányába. A Csepel-sziget útjain szintén megnövekedett járműforgalom tapasztalható.

Kedvező változás, hogy a magyar–szerb határátkelőhelyeken feloldották a tehergépjárművekre vonatkozó forgalmi korlátozásokat. A szerb fuvarozók tiltakozása miatt korábban bevezetett intézkedések megszűntek, így

a 7,5 tonnánál súlyosabb kamionok ismét áthaladhatnak a röszkei, a tompai és a hercegszántói határállomáson.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

