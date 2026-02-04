Vészesen közeleg a felsőoktatási felvételi - Nagyobb az érdeklődés, mint tavaly

A jelenlegi adatok szerint időarányosan csaknem tízezerrel többen kezdték meg a felsőoktatási felvételi folyamatot, mint tavaly ilyenkor - közölte a kulturáért és innovációért felelős miniszter szerdán a TV2 Mokka című műsorában.

Hankó Balázs elmondta, hogy a felsőoktatásban trendforduló látható, tavaly és idén is

a műszaki, a természettudományi, a mérnöki, az informatikai és az agrárterület a legnépszerűbb,

emellett a tanár-, tanító- és pedagógusképzés is megjelent. A miniszter hangsúlyozta: a múlt évi adatok szerint minden ötödik felvételiző 30 év feletti volt, az elmúlt években pedig minden második felvett fiatal vidéki egyetemre nyert felvételt.

Hankó Balázs a szakképzés kapcsán elmondta: tavaly a 107 ezer, felsőoktatásba felvett jelentkezőből több mint 20 ezren a szakképzésből nyertek felvételt.

A magyar felsőoktatásba február 15-én éjfélig lehet jelentkezni, ehhez digitális állampolgárság szükséges,

és az, hogy a jelentkezést az e-felvételin keresztül adja be a jelentkező - emlékeztetett.

A miniszter műsorvezetői kérdésre elmondta: idén emeltek az állami ösztöndíjas helyek számán, a férőhelyek száma jelen pillanatban a kapacitások alapján 92 ezer körül várható.

Címlapkép forrása: Portfolio