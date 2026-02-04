  • Megjelenítés
Vészesen közeleg a felsőoktatási felvételi - Nagyobb az érdeklődés, mint tavaly
Gazdaság

Vészesen közeleg a felsőoktatási felvételi - Nagyobb az érdeklődés, mint tavaly

MTI
A jelenlegi adatok szerint időarányosan csaknem tízezerrel többen kezdték meg a felsőoktatási felvételi folyamatot, mint tavaly ilyenkor - közölte a kulturáért és innovációért felelős miniszter szerdán a TV2 Mokka című műsorában.

Hankó Balázs elmondta, hogy a felsőoktatásban trendforduló látható, tavaly és idén is

a műszaki, a természettudományi, a mérnöki, az informatikai és az agrárterület a legnépszerűbb,

emellett a tanár-, tanító- és pedagógusképzés is megjelent. A miniszter hangsúlyozta: a múlt évi adatok szerint minden ötödik felvételiző 30 év feletti volt, az elmúlt években pedig minden második felvett fiatal vidéki egyetemre nyert felvételt.

Hankó Balázs a szakképzés kapcsán elmondta: tavaly a 107 ezer, felsőoktatásba felvett jelentkezőből több mint 20 ezren a szakképzésből nyertek felvételt.

Még több Gazdaság

Amerika mostanra már kimaxolta a vámokkal beszedhető bevételeket?

Már idén jelentős változásokat hozhat az AI a munkahelyeken

Fogynak a magyar vonatok, újabb kínai járművek beszerzését tervezi a kormány

A magyar felsőoktatásba február 15-én éjfélig lehet jelentkezni, ehhez digitális állampolgárság szükséges,

és az, hogy a jelentkezést az e-felvételin keresztül adja be a jelentkező - emlékeztetett.

A miniszter műsorvezetői kérdésre elmondta: idén emeltek az állami ösztöndíjas helyek számán, a férőhelyek száma jelen pillanatban a kapacitások alapján 92 ezer körül várható.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Történelmi csapás érte Ukrajnát: Donald Trump is megszólalt – Ennek sokan nem fognak örülni
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Sosem látott járvány tombol Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility