250 embert bocsát el a H&M
250 embert bocsát el a H&M

A H&M június 1-jén bezárja hollandiai, maastrichti ügyfélszolgálati központját, a feladatokat külső szolgáltató veszi át, ami mintegy 250 munkavállaló elbocsátásával jár - írta meg a Retail Detail.

A svéd ruházati lánc maastrichti központja eddig több európai ország ügyfeleit szolgálta ki, köztük a holland piacot is. A vállalat közlése szerint

a működést június elején állítják le, a tevékenységet pedig egy külső partner veszi át.

A H&M szóvivője a De Limburger című lapnak elmondta, hogy a cég tisztában van a döntés súlyával, és minden érintett munkavállalót igyekeznek támogatni az átmeneti időszakban. A vállalat a helyi szakszervezetekkel és hatóságokkal is egyeztet, hogy enyhítse az elbocsátások hatását.

A lépés egy átfogó, világszintű átszervezés része, amely az ügyfélszolgálati tevékenység kiszervezésére épül. A változás nemcsak a maastrichti központot érinti, hanem a svédországi, dániai és egyesült államokbeli ügyfélszolgálati egységeknél is hasonló átalakításokra kerül sor.

