250 embert bocsát el a H&M

A svéd ruházati lánc maastrichti központja eddig több európai ország ügyfeleit szolgálta ki, köztük a holland piacot is. A vállalat közlése szerint
a működést június elején állítják le, a tevékenységet pedig egy külső partner veszi át.
A H&M szóvivője a De Limburger című lapnak elmondta, hogy a cég tisztában van a döntés súlyával, és minden érintett munkavállalót igyekeznek támogatni az átmeneti időszakban. A vállalat a helyi szakszervezetekkel és hatóságokkal is egyeztet, hogy enyhítse az elbocsátások hatását.
A lépés egy átfogó, világszintű átszervezés része, amely az ügyfélszolgálati tevékenység kiszervezésére épül. A változás nemcsak a maastrichti központot érinti, hanem a svédországi, dániai és egyesült államokbeli ügyfélszolgálati egységeknél is hasonló átalakításokra kerül sor.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
