Aggasztó fordulat jöhet a jegybank függetlenségében Trump vicce után

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter csütörtökön nem zárta ki, hogy büntetőjogi nyomozás indulhat Kevin Warsh, a jegybank élére jelölt szakember ellen, ha nem hajlandó csökkenteni a kamatokat - írta a Cnbc.

Elizabeth Warren demokrata szenátor egy korábbi Trump-kijelentésre hivatkozva faggatta Scott Bessent amerikai pénzügyminisztert a szenátusi meghallgatáson. Az elnök a hétvégén viccelődve megemlítette, hogy beperelné Warsh-t, ha az nem az elképzeléseinek megfelelően alakítja a kamatpolitikát.

"Gondolom, ezt viccnek szánta, de a biztonság kedvéért kérdezem: itt és most vállalja-e, hogy Trump Fed-jelöltjét nem fogják beperelni, és az igazságügyi tárca nem indít ellene nyomozást, ha nem pontosan úgy csökkenti a kamatokat, ahogy az elnök szeretné?" – kérdezte Warren.

Ez az elnökön múlik

– válaszolta Bessent.

Az amerikai elnökök hagyományosan nem szólnak bele a Fed kamatdöntéseibe, és tiszteletben tartják a jegybank függetlenségét. Trump viszont az elmúlt hónapokban többször is támadta Jerome Powell jelenlegi Fed-elnököt, amiért az nem volt hajlandó az ő kívánsága szerint csökkenteni a kamatokat. Powell januárban hozta nyilvánosságra, hogy precedens nélküli igazságügyi nyomozás folyik ellene a Fed-székház felújításával kapcsolatos költségtúllépések miatt. A kritikusok szerint

a nyomozás mindössze gyengén leplezett kísérlet a független jegybank megfélemlítésére.

Thom Tillis republikánus szenátor bejelentette, hogy mindaddig blokkolja Warsh jelölését, amíg a Powell elleni vizsgálatot meg nem szüntetik. Powell mandátuma májusban jár le.

Donald Trump hónapok óta próbálja átvenni az irányítást a Fed felett

– jelentette ki Warren a meghallgatás előtt. "Megfenyegette, hogy kirúgja Powellt, koholt büntetőeljárást indított ellene, és most a saját emberét akarja kinevezni, aki majd pontosan azt teszi, amit mond. Ez hatalomátvétel."

