Akkora adóssághegyen ül a világ, mint a Mount Everest, és nem ez a legnagyobb baj vele

Megállíthatatlan az adósság emelkedése
A legnagyobb fejlett országok adóssága 2026-ban újabb 4400 milliárd dollárral 75 500 milliárd dollárra emelkedhet, így elérheti az érintett országok GDP-jének 105%-át – jósolják friss elemzésükben a Fitch Ratings szakemberei. A hitelminősítő szerint elsősorban a magas költségvetési hiányok hizlalják tovább az adósságterhet.
A tíz legnagyobb fejlett gazdaság közül az Egyesült Államok költségvetési hiánya lehet a legmagasabb idén, elérheti a GDP 7,3%-át. Őket követi Franciaország 5,4%-os várható deficittel, illetve az Egyesült Királyság 4,7%-ra becsült hiánnyal. Az USA, Németország és Japán esetében a már bejelentett költségvetési intézkedések miatt emelkedő hiánnyal számolnak, a tíz országból csak az Egyesült Királyság tud 0,5%-nál többet faragni 2025-höz képest.
A költségvetéseket a fokozódó geopolitikai feszültségek miatt megugró védelmi kiadások is szorítják. Donald Trump amerikai elnök azt szorgalmazza, hogy az USA 1500 milliárd dollárra emelje védelmi kiadásait 2027-ben, ami 50%-kal lenne magasabb, mint az idei évre tervezett összeg. A védelmi kiadások növelése megnehezítheti az adósságpálya csökkentését, főleg úgy, hogy más akadályok is vannak, mint a visszafogott GDP-növekedés, a növekvő kamatkiadások és az erős kiadási kényszer például az elöregedő társadalom miatt.
A fentiek eredményeként a GDP-arányos adósságráta a tíz legnagyobb fejlett gazdaságból hétben emelkedhet idén, csak Japánban, Spanyolországban és Svájcban csökkenhet.
A kamatkiadások kapcsán a Fitch szakértői kiemelik, hogy a vizsgált fejlett országok átlagos tízéves hozama a tavalyi negyedik negyedévben 12 bázisponttal emelkedett, az év egészében pedig 21 bázispontos volt a növekedés. Persze a tíz ország között jelentős különbségek voltak, Japánban például egy év alatt majdnem 100 bázisponttal emelkedett a hozam, de Németországban is 49 bázispontos volt a növekedés, miközben például az amerikai tízéves hozam 40 bázisponttal csökkent 2025-ben. A teljes államadósságon ketyegő átlagos kamat Kanada és Svájc kivételével mindenhol alacsonyabb, mint amilyen áron jelenlegi el lehet adósodni, vagyis az állami eladósodás ára
emelkedni fog, mivel a mostani hozamok mellett kell refinanszírozni a lejáró adósságot és előteremteni a növekvő költségvetési hiányok fedezetét.
Amerika lehet a legnagyobb bajban
Az egyes országok kilátásaira kitérve röviden a Fitch Ratings az amerikai adósságpályát tartja a legkockázatosabbnak. Az elemzők szerint a tavaly Trump által csak Hatalmas Csodálatos Törvénynek (One Big Beautiful Bill) keresztelt adócsökkentési csomag csökkenti a kormányzat adóbevételeit, amit a vámokból befolyó összeggel kompenzálnának. A kettő azonban nem fogja teljesen kiegyenlíteni egymást, ezért számítanak arra, hogy a tavalyi 7,1%-ról 7,3%-ra emelkedik az amerikai költségvetési hiány. Ez pedig 120% közelébe emelheti az amerikai adósságrátát a GDP arányában. Az előrejelzési horizont végére, 2029-re pedig az amerikai GDP-arányos adósság már megközelítheti az olasz szintet. A hitelminősítő szerint amennyiben az amerikai legfelsőbb bíróság végül törvénytelennek minősíti Trump vámjainak egy részét, akkor azt az összeget más formában igyekszik majd beszedni a kereskedelmi partnerektől az amerikai vezetés, vagyis újabb vámok jöhetnek. Azt már mi tesszük hozzá, hogy az USA-t nem csak az teszi sérülékennyé, hogy az adósságszint és a kamat még fejlett országok mércéjével nézve is magas, hanem két másik tényező is. Az egyik, hogy az adósság lejárati rövidülése miatt óriási az éves megújítási igény, ez pedig sokkokra érzékennyé teszi a piacot. A másik, hogy a Trump-vezetés geopolitikai váltása megváltoztatta a külföldi befektetők hozzáállását az amerikai kötvénypiachoz, ami szintén növelheti a refinanszírozási kihívásokat.
Japánban decemberben fogadták el azt a költségvetési csomagot, ami a GDP 3,1%-ának megfelelő kiadásnövelést tartalmaz, a Fitch szerint ez még kezelhető, mivel az elmúlt években fegyelmezett költségvetés és csökkenő adósságráta jellemezte az országot. Ugyanakkor Japánban előrehozott választásokat tartanak a hétvégén, aminek eredménye meghatározza majd a költségvetési kilátásokat. A szakértők szerint, ha további lazítás jön és közben a nominális GDP-növekedés visszaesik, az kihívásokat jelenthet az adósság szempontjából.
Franciaországban egyelőre korlátozott költségvetési kiigazításra van lehetőség, mivel a politikailag megosztott Nemzetgyűlésen nehéz keresztülverni a szükséges intézkedéseket. A Fitch szerint a Sébastien Lecornu vezette kisebbségi kormány egyelőre túlélheti a politikai támadásokat, az idei évre kitűzött 5%-os hiánycél is elérhetőnek tűnik, középtávon azonban sokkal több a kockázat.
Németországban a politikailag nehezen keresztülvihető nyugdíjreform fokozza a reformokkal kapcsolatos kockázatokat. A jelenlegi kormánykoalíciónak mindössze 12 fős többsége van a 630 fős Bundestagban, ráadásul az egyes kormánypártok között is sok kérdésben ellentét van. A Fitch szerint komolyabb reformok nélkül a költségvetési stimulus önmagában csak rövidtávú hatással lehet a gazdasági növekedésre, viszont rontja a középtávú fiskális kilátásokat. A hitelminősítő előrejelzése azzal számol, hogy a 2025-ben 63,5%-os GDP-arányos német adósságráta idén 65,4%-ra emelkedik, 2029 végére pedig meghaladhatja a 70%-ot is.
Az Egyesült Királyság esetében a tavaly novemberi költségvetés összhangban van a Fitch augusztusi előrejelzésével, ami alapján AA mínusz szinten erősítették meg az ország besorolását stabil kilátás mellett. A mostani elemzésben kiemelik, hogy a tervezett költségvetési konszolidáció akadályokba ütközhet, mivel az adóemeléseket csak 2029 közepére időzítették, ami a választások várható időpontja, így politikailag nehézzé válhat az adóemelések felvállalása, illetve szűkülhet a lehetőségek köre ezen a téren. Egyelőre a hitelminősítő szakemberei csak a hiány mérsékelt csökkenésére számítanak, idén a GDP 4,7%-a, majd 2027-ben 4,4%-a lehet a deficit, ez pedig középtávon továbbra is emelkedő adósságpályát jelenthet.
Korábban több cikkben is foglalkoztunk már a fejlett országok romló adóssághelyzetével:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
