Bankjegyszerű papírlapokkal kerülik meg a szankciókat az oroszok – 100 milliárd dolláros forgalomra derült fény

Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az Európai Unió tavaly szankciókat vezetett be az A7 orosz pénzügyi vállalat ellen. Ez azonban nem fékezte meg a cég terjeszkedését: az A7 legalább két afrikai országban nyitott irodát, és célja, hogy minden nagyobb orosz városban jelen legyen. Vlagyimir Putyin orosz elnök nemrég videókapcsolaton keresztül avatta fel a vállalat vlagyivosztoki irodáját.
Az A7 stilizált orosz városképeket ábrázoló, bankjegyekre emlékeztető utalványokat bocsát ki, amelyek névértéke akár 5000 dollár is lehet.
A Telegramon elsősorban orosz turistáknak hirdetett szolgáltatás lényege, hogy ezeket az utalványokat Oroszországban rubelre, külföldön devizára lehet beváltani. Külföldön a tulajdonos lekaparja az ezüstfóliát, lefotózza vagy beolvassa a jegyen lévő QR-kódot, elküldi egy Telegram-botnak, majd elvileg egy ügynök érkezik a készpénzzel. A bot egyelőre csak Dubajban dirhamban, Isztambulban pedig dollárban kínál készpénzfelvételt.
A jegyek A7A5 tokenekre is beválthatók, a kriptovalutát az A7 és a Promszvjazbank tavaly indította el az első, rubelalapú stablecoinként, amelyet egy állami bank letétjei fedeznek. Az Elliptic blokklánc-elemző cég becslése szerint eddig mintegy 2300 jegyet váltottak be A7A5-re, összesen 8,6 millió dollár értékben. Maga a stablecoin mára meghatározó szerepet tölt be a határon átnyúló fizetésekben: az Elliptic szerint az indulás óta a tranzakciók összértéke meghaladta a 100 milliárd dollárt.
Az A7 és kapcsolt vállalatai további digitális, illetve aranyfedezetű váltókat is kibocsátanak. Egy nemrég tartott webináriumon a cég képviselői elmagyarázták, hogy az orosz importőrök váltókat vásárolhatnak az A7-től, majd ezeket átadhatják például kínai beszállítóiknak.
A beszállítók ezeket az orosz jog által garantált fizetési ígéretként fogadhatják el. A tranzakció tényleges rendezését ezután az A7 bonyolítja le – a banki rendszeren és a SWIFT-hálózaton kívül, így a szankciókat is segít kijátszani.
A vállalat nem hozza nyilvánosságra, pontosan hogyan működik ez a rendszer. Egy augusztusi kibertámadás után azonban olyan dokumentumok szivárogtak ki, amelyek állítólag az A7 belső anyagai. Az Elliptic és a TRM Labs elemzése szerint ezek a dokumentumok egy olyan hálózatot írnak le, amely készpénzt, váltókat és kriptovalutát használ, és a pénzeket bonyolult vállalati láncolatokon keresztül mozgatja – többek között számos, Kirgizisztánban bejegyzett cégen át.
A TRM Labs 56 milliárd dollár értékű kriptotranzakciót azonosított az A7-hez köthető tárcákban.
Az Egyesült Királyság tavaly májusban, az Egyesült Államok pedig augusztusban szankcionálta az A7-et. A vállalat ennek ellenére tovább növekszik, és intenzíven hirdeti szolgáltatásait az orosz médiában: reklámjai szerint Kínába akár négy órán belül lebonyolítható egy tranzakció.
A cég súlyát jelzi, hogy az orosz pénzügyminisztérium novemberben közös vállalatot alapított az A7-tel és a Promszvjazbankkal. A Roszvekszelt – jelentése: "orosz váltó" – egy minisztériumi tisztviselő az állami médiának úgy jellemezte, mint "példát arra, hogyan dolgozik együtt az állam és az üzleti szféra a határon átnyúló fizetési infrastruktúra fejlesztéséért".
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
