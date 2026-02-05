Csökkent a kiskereskedelem az év végén Európában

Havi bázison csökken a kiskereskedelmi forgalom az EU-ban decemberben. A csökkenés jelentősebb, mint a magyar, azonban régiós összevetésben rosszul áll a magyar növekedés. Tavaly az EU-ban 2,3 százalékos volt a bővülés, itthon 2,9.

Az Eurostat adatai szerint 2025 decemberében havi alapon visszaesett a kiskereskedelmi forgalom volumene Európában. A szezonálisan kiigazított adatok alapján az euróövezetben és az Európai Unió egészében egyaránt 0,5 százalékkal csökkent a forgalom novemberhez képest, miközben az előző hónapokban még mérsékelt bővülést mértek.

Éves összevetésben ugyanakkor továbbra is növekedés látható: decemberben az euróövezetben 1,3 százalékkal, az Európai Unióban pedig 1,7 százalékkal volt magasabb a kiskereskedelmi volumen.

A teljes 2025-ös évet nézve 2,3 százalékos volt a plusz.

Havi bázison decemberben a legnagyobb visszaesést Portugáliában mérték, ahol a kiskereskedelmi forgalom volumene 3,1 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest. Ezt Svédország követte 1,9 százalékos, majd Dánia 1,6 százalékos visszaeséssel.

A növekedési oldalon Luxemburg emelkedett ki, ahol 7,0 százalékos havi bővülést regisztráltak, Szlovákiában 3,1 százalékos, Horvátországban pedig 1,8 százalékos növekedést mértek.

Magyarország ebben az összevetésben mérsékelt teljesítményt mutatott: a forgalom mindössze 0,1 százalékkal nőtt decemberben. Ez kisebb, mint amit a KSH közölt ma reggel. Ők 0,2 százalékos növekedésről írtak.

A különbségek okáról megkérdeztük a KSH-t. Ha válaszolnak, a cikket frissítjük.

Éves bázison

A decemberi adatok szerint a legnagyobb növekedést Ciprus érte el, ahol a kiskereskedelmi forgalom volumene 8,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Bulgáriában 7,7 százalékos, Luxemburgban pedig 6,2 százalékos bővülést mértek.

A rangsor másik végén Szlovákia állt, ahol 5,1 százalékos visszaesést regisztráltak, Romániában 2,1 százalékkal, Észtországban pedig 1,0 százalékkal csökkent a forgalom éves alapon.

Magyarország ebben az összevetésben kifejezetten kedvező pozícióban van: a 3,5 százalékos éves növekedés meghaladja az uniós átlagot.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 05. Kissé lehangoló lett az év vége a boltokban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images