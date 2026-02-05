Csökkent a kiskereskedelem az év végén Európában

Az Eurostat adatai szerint 2025 decemberében havi alapon visszaesett a kiskereskedelmi forgalom volumene Európában. A szezonálisan kiigazított adatok alapján az euróövezetben és az Európai Unió egészében egyaránt 0,5 százalékkal csökkent a forgalom novemberhez képest, miközben az előző hónapokban még mérsékelt bővülést mértek.
Éves összevetésben ugyanakkor továbbra is növekedés látható: decemberben az euróövezetben 1,3 százalékkal, az Európai Unióban pedig 1,7 százalékkal volt magasabb a kiskereskedelmi volumen.
A teljes 2025-ös évet nézve 2,3 százalékos volt a plusz.
Havi bázison decemberben a legnagyobb visszaesést Portugáliában mérték, ahol a kiskereskedelmi forgalom volumene 3,1 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest. Ezt Svédország követte 1,9 százalékos, majd Dánia 1,6 százalékos visszaeséssel.
A növekedési oldalon Luxemburg emelkedett ki, ahol 7,0 százalékos havi bővülést regisztráltak, Szlovákiában 3,1 százalékos, Horvátországban pedig 1,8 százalékos növekedést mértek.
Magyarország ebben az összevetésben mérsékelt teljesítményt mutatott: a forgalom mindössze 0,1 százalékkal nőtt decemberben. Ez kisebb, mint amit a KSH közölt ma reggel. Ők 0,2 százalékos növekedésről írtak.
A különbségek okáról megkérdeztük a KSH-t. Ha válaszolnak, a cikket frissítjük.
Éves bázison
A decemberi adatok szerint a legnagyobb növekedést Ciprus érte el, ahol a kiskereskedelmi forgalom volumene 8,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Bulgáriában 7,7 százalékos, Luxemburgban pedig 6,2 százalékos bővülést mértek.
A rangsor másik végén Szlovákia állt, ahol 5,1 százalékos visszaesést regisztráltak, Romániában 2,1 százalékkal, Észtországban pedig 1,0 százalékkal csökkent a forgalom éves alapon.
Magyarország ebben az összevetésben kifejezetten kedvező pozícióban van: a 3,5 százalékos éves növekedés meghaladja az uniós átlagot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Titokban tárgyalni kezdett Oroszországgal Európa vezető hatalma – Megszólalt a Kreml a pletykáról, érdekes választ adott Peszkov
Úgy néz ki, alakul valami Párizs és Moszkva közt.
Kész a mesterterv: így fegyvereznék fel a NATO egyik legfontosabb bástyáját
Bemutatta elképzeléseit a holland kormánykoalíció.
Meddig eshet most a bitcoin?
Donald Trump megválasztása előtt volt legutóbb ilyen alacsonyan az árfolyam.
Régóta várják a magyarok az élelmiszeráfa csökkentését, de nincs rá pénz
Pedig olcsóbb lenne a bevásárlás.
Hatalmas roham indult a kormány új támogatásáért: ezen pörgött most a fél ország
Megnéztük a Google adatait.
Letépik a fejed, ha rosszkor lépsz: ijesztő jóslat érkezett a tőzsdéről
Megszólalt az ismert shortos.
Lehet, hogy eltűnhet egy Porsche-modell
Nagyok a költségek.
Már látszik, milyen idő lesz a hétvégén
Felhős lesz az idő, de sok eső nem várható.
A digitális jegybankpénzek 2026-ban: sok ígéret, kevés eredmény?
A folyamat tétje a globális pénzügyi rendszerek jövőbeni stabilitása és a stratégiai autonómia megőrzése.
Kevesebb dugó, kevesebb kibocsátás, kevesebb frusztráció - AI a közlekedésben
A mesterséges intelligencia alkalmazása azonnal érthető és "látható" a közúti közlekedésben. A dugók, a parkolási nehézségek és a kiszámíthatatlan menetidők mindennapi élmények, így
A Wise is emeli az ingyenes készpénzfelvételi limitet - így spórolhatsz még többet hazai ingyenes bankszámlával
Habár egyre többen fizetünk bankkártyával, a készpénz továbbra is fontos szerepet játszik mindennapokban, ezért nem mindegy, mennyibe kerül a felvétele. Jó hír a gyakran készpénzt használ
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?