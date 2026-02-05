Elképesztő számok: kritikus állapotba került a főváros úthálózata, járművek ezrei sérülhetnek meg

A budapesti utak állapotának romlása miatt azonnali beavatkozást sürget Vitézy Dávid, aki levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez. A Fővárosi Közgyűlés illetékes bizottságának elnöke szerint a burkolathibák több helyen balesetveszélyt jelentenek, és rövid idő alatt több ezer úthibát rögzítettek a fővárosban.

Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának elnöke levélben hívta fel Karácsony Gergely főpolgármester figyelmét a budapesti úthálózat állapotára. A levélben azt írta, hogy a burkolathibák miatt számos szakaszon balesetveszély alakult ki, és jelentős károk keletkeznek az utakat használó járművekben. Tájékoztatása szerint - és a Budapest Közút Zrt. adatai alapján -

január 27. és február 2. között 6020 úthibát rögzítettek.

A bizottsági elnök azonnali, rendszerszintű beavatkozást sürgetett, és azt javasolta, hogy a Főváros a jelenlegi pénzügyi nehézségek ellenére is minden rendelkezésre álló erőforrást a legsúlyosabb burkolathibák kijavítására összpontosítsa. A levél szerint szükség esetén a fővárosi közműcégek – köztük a Fővárosi Vízművek, a Fővárosi Csatornázási Művek, a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapesti Közművek – bevonása is indokolt lehet.

Vitézy jelezte, hogy felkérte a Budapest Közút Zrt.-t, hogy a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság február 16-ra tervezett ülésén adjon tájékoztatást a beavatkozást igénylő úthibák és útszakaszok priorizálásáról, valamint az ehhez szükséges erőforrásokról.

A levél végén a bizottsági elnök a főpolgármester intézkedését kérte a helyzet mielőbbi kezelése érdekében, és jelezte együttműködési szándékát a megoldás kidolgozásában és végrehajtásában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images