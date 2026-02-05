Elképzelhetetlennek hitt repedések bomlasztják a világ növekedési bajnokát

A kínai gazdaság 2025-ben hivatalosan teljesítette a politikai célt: az éves GDP-növekedés elérte az 5 százalékot. A világ második legnagyobb gazdaságának bővűlése első ránézésre stabil, azonban a felszín alatt a makrogazdasági szerkezet egyre egyoldalúbbá válik, nőnek a feszültségek. A „kínai gazdasági csoda” temetése továbbra is korai, de egyre több az aggasztó jel, ami komoly fejtörést okozhat a gazdasági szerkezetváltást akaró pekingi vezetésnek.
A dinamika már önmagában figyelmeztető:
az éves összevetésű GDP-növekedés 2025 első negyedéve óta fokozatosan lassult, a negyedik negyedévre 4,5 százalékra csökkent, ami hároméves mélypont.
A trend lefelé mutat, és minden arra utal, hogy Peking már mérsékelt élénkítéssel próbálja stabilizálni a pályát, de ennek részleteit még nem ismertették. Így a kérdés nem az, hogy lesz-e stimulus, hanem az, hogy mire lesz elég.
A növekedési szám mögött ugyanis erőteljes szerkezeti torzulás rajzolódik ki: a GDP-bővüléshez 2025-ben 1,3 százalékponttal járultak hozzá a nettó export – 2019-ben ez még csak 0,7 százalékpont volt. Ha a külső keresletet kivonjuk, a kínai gazdaság 2025-ös növekedése nem 5, hanem 3,7 százalék lett volna.
Így tehát a pekingi kormány minden törekvése, hogy a gazdaságszerkezetben a belső fogyasztás súlya is megnőjön egyelőre kudarcot vallott. Még mindig az a helyzet, hogy az export nem egyszerűen hozzájárul, hanem a növekedés első számú pillérévé vált.
A mostani növekedést tehát szépíti az, hogy a külkereskedelmi többlet 2025-ben új rekordot ért el, 1200 ezer milliárd dollárra nőtt, ami a GDP több mint 6 százalékának felel meg. Ebben szerepe volt annak, hogy a Trump-adminisztráció második ciklusában újraéledő vámháború paradox módon rövid távon még segítette is a kínai kivitel növekedését:
az amerikai megrendelések előrehozása 2025 elején felpörgette a szállításokat, és még a vámemelések után is kitartott a dinamika.
Közben azonban a földrajzi szerkezet látványosan átalakult – hívja fel a figyelmet a Mercator Institute: az Egyesült Államok részesedése a kínai exportban 2024-ről 2025-re 14,6 százalékról 11,1 százalékra csökkent. Az ASEAN-országok, Európa és Afrika súlya ezzel párhuzamosan 35,8-ról 38,4 százalékra nőtt. A kivitel tehát átcsatornázódott, nem tűnt el. Csakhogy a globális kereslet felszívóképessége azonban véges:
ha az EU vagy a feltörekvő piacok védelmi intézkedésekkel reagálnak a rekordtöbbletre, az a kínai növekedés egyik fő motorját érintheti, márpedig Brüsszelben készülnek új dömpingvámokkal és árkorlátozásokkal.
Az ipari termelés árnyaltabb képet mutat: a szektor hozzáadott értéke 2025 egészében 5,9 százalékkal nőtt, decemberben 5,2 százalékos ütemet mutatott. A magas technológiájú gyártás 11 százalékkal bővült decemberben – a leggyorsabban 2024 áprilisa óta. Az ipari robotok termelése 14,7, a félvezetőké 12,9 százalékkal nőtt, az új energiájú járművek és az energiatermelő berendezések gyártása 8,7 százalékkal emelkedett.
Ez a kép első látásra egy modernizálódó, innovációvezérelt gazdaságot sugall, ugyanakkor a hivatalos diskurzusban egyre gyakrabban jelenik meg az „involution” kifejezés – vagyis egyre nagyobb gondot okoz a már kiépült termelési túlkapacitás, az árverseny, az árban egymás alá ígérő vállalatok. A termelés volumene nő, de a profitabilitás romlik, mivel a hatékonyság valójában nem javul. A kínai ipar nem lassul, de egyre több szektorban túlkínálati nyomás alakul ki, amit a külpiacok felszívóképessége egyelőre elfed.
Csak éppen nem ezt akarják Pekingben
A legnagyobb probléma, hogy a Kínai Kommunista Párt minden próbálkozása ellenére a belső kereslet viszont egyértelműen gyenge. A kiskereskedelmi forgalom növekedése 2025 májusában még 6,4 százalékon tetőzött, decemberre 0,9 százalékra esett vissza.
Az éves adat 3,7 százalék, alig haladja meg a 2024-es 3,5 százalékos bővülést.
A fogyasztási szerkezet is átalakult: a luxuskiadások több mint 30 százalékkal estek vissza éves alapon, a nem létfontosságú szolgáltatások aránya csökkent, a háztartások a szükségleti termékekre koncentrálnak.
A kormány államilag támogatott csereprogramokkal – háztartási gépek, autók, digitális eszközök támogatott vásárlása – próbálta élénkíteni a keresletet. Ezek azonban inkább előrehozták a vásárlásokat, a negyedik negyedévben több termékkategóriában már visszaesés látszott. A lakás- és építőipari válság közvetlenül húzza lefelé a kapcsolódó szegmenseket: a bútorok, építőanyagok forgalma negatív tartományban zárta az évet – jegyzi meg a Mercator Institute egy másik elemzése.
A beruházási oldalon még markánsabb a törés: a teljes állóeszköz-beruházás 2025-ben 3,8 százalékkal csökkent – ilyen mértékű visszaesésre a járvány éve kivételével évtizedek óta nem volt példa.
A feldolgozóipari fejlesztések növekedése decemberre 0,6 százalékra lassult, miközben az év korábbi szakaszában még jóval erősebb volt a dinamika.
Az autóipari beruházás ugyan 11,7 százalékkal nőtt decemberben, de ez is lassulás a szeptemberi 19,2 százalékhoz képest.
A szolgáltatási beruházások 7,4 százalékkal estek vissza, az ingatlanberuházások pedig 17,5 százalékkal zuhantak – utóbbi már ötéves mélypontot jelent egy amúgy is válságos állapotú szektorban. A kínai ingatlanszektorban egyes alágazatokban már nyíltan összeomlásról beszélnek: csődök, félbehagyott projektek, csökkenő árak, bizalomvesztés. A háztartások egy része olyan jelzáloghitelt törleszt, amelynek fedezete folyamatosan veszít értékéből.
A hitelezési adatok is ezt a bizalomhiányt tükrözik – mint arra a Handelsblatt elemzése is figyelmeztet. Az új hitelek volumene 2023 és 2025 között 28 százalékkal csökkent. A háztartási hitelfelvételek aránya az új kihelyezéseken belül 19 százalékról 3 százalékra esett. A jegybanki lazítás – kamatcsökkentések, tartalékráta-mérséklés – nem volt elég ahhoz, hogy a lakosság újra kockázatot vállaljon.
A makrogazdasági kép tehát három pillér közül kettő gyengélkedését mutatja:
- miközben az export rekordot dönt,
- a fogyasztás lanyha,
- a beruházás csökken.
Ez a szerkezet rövid távon működik, de már most sérülékeny. A külső kereslettől való erős függés geopolitikai és kereskedelempolitikai kockázatokat hordoz.
Mindez nem jelenti azt, hogy a kínai gazdasági modell összeomlana, az elmúlt két évtizedben többször temették már a „csodát”, és a rendszer rendre alkalmazkodni tudott. A gyártókapacitás globális beágyazottsága, a technológiai fejlesztések és az állami koordináció kombinációja eddig mindig új növekedési pályát talált.
Ugyanakkor a közgazdászok körében ma már konszenzus van abban, hogy a strukturális problémák halmozódnak: túlkapacitás az iparban, tartós ingatlanválság, gyenge belső kereslet, és csökkenő beruházási hatékonyság.
Ez egészül ki az egy évtizede még Kínával kapcsolatban elképzelhetetlennek hitt demográfiai kilátásokkal: a 15–64 éves népesség aránya 2050-re 60 százalék alá csökkenhet, miközben az idősek aránya 30 százalék fölé emelkedik. Az öregedés gyorsul, mielőtt a társadalom széles rétegei valóban középosztálybeli életszínvonalra jutnának.
A következő évek kulcskérdése az lesz, hogy Peking képes-e egyensúlyba hozni a három növekedési motort. Ha az export lendülete megtörik, a jelenlegi szerkezet mellett a növekedés gyorsan 4 százalék alá csúszhat. Ha viszont sikerül stabilizálni az ingatlanszektort, javítani a beruházások hatékonyságát és helyreállítani a háztartások bizalmát, a kínai gazdaság ismét rácáfolhat a túl korai halálhírekre.
Egy dolog biztos: a világ második legnagyobb gazdasága ma kevésbé kiegyensúlyozott, mint amit az 5 százalékos növekedési adat sugall. A szám jó, a szerkezet viszont egyre inkább repedezik.
Címlapkép forrása: EU
