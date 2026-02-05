  • Megjelenítés
Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései
Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései

Csütörtökön 10 órakor lesz a szokásos Kormányinfó, a kormány bejelentéseiről a Portfolio élőben tudósít.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ma 10:00 órakor sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében.

Számos fontos gazdasági téma napirendre kerülhet:

  • költségvetési és gazdasági folyamatok a 2025-ös GDP-adat fényében,
  • a kormány beperelte az Európai Bizottságot a 2027 végétől érvényes kötelező orosz leválás miatt,
  • egy tollvonással leállították a Fővárosi Önkormányzat szolidaritási adóról szóló, Alkotmánybíróságon futó perét,
  • a januári rezsistop újabb tudnivalói,
  • az Otthon Start Program első öt hónapjának a számai (az első négy hónapról itt írtunk).
  • Bár még van idő, a kormánynak lassan döntenie kell arról, hogy meghosszabbítja-e az árrésstopot február végétől. A tavalyi kiskereskedelem növekedése 3 százalék alatt maradt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

