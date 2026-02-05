Hangos reklámok és Peppa malac miatt is vizsgálódott a hatóság

A médiatanács megállapította, a Tilos Rádiót üzemeltető Tilos Kulturális Alapítvány jogsértést követett el azzal, hogy a 2025. október 13-19-i műsorhetén nem tett közzé elegendő, a helyi közélettel foglalkozó tartalmat, továbbá megszegte a szöveg-zene arányára vonatkozó szerződéses kötelezettségeit is. A testület a médiaszolgáltatót 60 ezer forint bírsággal sújtotta, és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére kötelezte.
Hozzátették, az RTL három alkalommal - 2025. augusztus 16-án, 17-én és szeptember 22-én megsértette a reklám, televíziós vásárlás és műsorelőzetes, valamint azok közzétételét
akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó törvényi rendelkezést,
emiatt a testület a M-RTL Zrt.-vel szemben figyelmeztetés jogkövetkezményt alkalmazott.
Állampolgári bejelentések alapján két mesét is vizsgált a médiatanács a klasszifikációs rendelkezések érvényesülése szempontjából a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltatásain. Az egyik bejelentés a Csukás Meserádióban 2025. november 5-én 7 óra 30 perctől elhangzott "Iván cárevics és a szürke farkas" című népmesére vonatkozott, míg a másik az M2-n 2025. november 18-án 9 óra 55 perctől közzétett "Peppa malac" című rajzfilmsorozat A veszekedés című epizódjának korhatári besorolása miatt érkezett a testülethez, amely egyik ügyben sem állapított meg jogsértést - írták.
A médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy a határozatai is, a legfrissebb dokumentumok a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak - áll a közleményben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Az emberiség történetének legnagyobb, rögzített holdbecsapódását várják
Nagyon látványos lesz, ha tényleg eléri a Holdat.
Kolosszális katonai gépet villantott a nagyhatalom: feltűnt az égen a YH-1000S, ez lehet a kulcs az invázióhoz
Nehéz terepen is kiválóan bevethető.
Csúnya botrány Washingtonban: megalázták a német képviselőket, akik borították az asztalt
Végül csak egy AfD-s politikus találkozott a Trump-adminisztráció embereivel.
Régi irodaházból kollégium: ilyen átalakulásra készül a főváros szívében álló épület
A Károli Gáspár Református Egyetem alakíttatja át egyik budapesti épületét.
Váratlan döntést hozott a magyar Spar anyacége
Muszáj pénzt tolniuk a cégbe.
Kimondta az uniós vezető: válságos Putyin háborús gépezetének helyzete
Az uniós szankciók az elmúlt időszakban látványos hatást fejtenek ki.
Elképesztő elemzés jött Amerikából: ez most a világ legjobb tankja – Szinte hihetetlen, melyik gép a győztes
Ez a harckocsi nem éppen szokott a listák élén szerepelni.
Ilyen kamatok mellett kaphatsz személyi kölcsönt 2026 februárjában
Miközben a kereslet rekordmagas, az idei évben több bank is változtatott a személyi kölcsönök feltételein. Mutatjuk a friss banki ajánlatokat, megnézzük hol a legolcsóbb most a hitelfelvétel
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.