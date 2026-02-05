Hatalmas roham indult a kormány új támogatásáért: ezen pörgött most a fél ország

Január 2-án, hétfőn 10 órakor elindul az Otthoni Energiatároló Program pályázati szakasza, amelynek keretében a jelentkezők 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak korszerű akkumulátor telepítéséhez. A Google Trends adatai alapján megnéztük, mekkora volt az internetes érdeklődés a program iránt az első napokban.

Elindult az Otthoni Energiatároló Program

Ahogy azt korábbi, témában megjelent részletes cikkeinkben is megírtuk, a tavaly decemberben beígért, 100 milliárd forintos Otthoni Energiatároló Program egyik legvonzóbb eleme, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújt, azaz a sikeres elszámolás után a pályázónak nem kell visszafizetnie az elnyert összeget.

A támogatás összege háztartásonként elérheti a 2,5 millió forintot, amely a beruházás elszámolható költségeinek 100 százalékát fedezi. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben a rendszer kiépítése nem kerül többe ennél az összegnél, a családoknak nem szükséges saját forrást bevonniuk.

Ha azonban a költségek meghaladják a 2,5 millió forintot, a különbözetet a pályázónak kell állnia.

A programmal kapcsolatban az egyik legnagyobb kérdőjel az volt, hogy a sokak számára kedvező, éves szaldó elszáolási rendszerben lévők hogyan tudják majd igénybe venni a támogatást. A probléma forrása az, hogy eddig bármilyen jelentős műszaki beavatkozás (például egy invertercsere) hálózathasználati szerződésmódosításnak minősült. A jogszabályok értelmében pedig az új szerződéseket már csak bruttó elszámolással lehet megkötni, amely esetén külön mérik a vételezett és a betáplált áramot. Aki viszont akkumulátort akar venni, annak általában inverter cserére is szüksége lesz, amivel azonnal kiesne a kedvező szaldó elszámolásból a módosítás miatt.

Egy január végén társadalmi egyeztetésre feltöltött rendelettervezet pont ezt a problémát kezeli, ugyanis azt mondja ki, hogy

a támogatott akkumulátor-telepítéshez szükséges invertercsere nem minősül olyan szerződésmódosításnak, amely megváltoztatná az elszámolási módot.

Rápörögtek az internetezők az új Energiatárolási Programra

A Google Trends alapján nemrég megvizsgáltuk, hogy Donald Trump Davosban tartott, nagy port kavaró beszéde milyen hatással volt a keresési intenzitásra a témával kapcsolatban. Legutóbbi cikkünkben pedig az Egyesült Államokat az elmúlt két hétben sújtó, rendkívüli hóhelyettel kapcsolatos keresési intenzitást néztük meg.

Ha a Google Trends leginkább felkapott kereséseket listázó felületét nézzük meg, egyből látszik, hogy Magyarországon az elmúlt héten, a relevancia alapján

az egyik leginkább virális téma volt az Otthoni Energiatároló Program.

Kép forrása: Google Trends

Ha a pályázahoz leginkább kapcsolódó kulcsszavak iránti érdeklődést nézzük, látható, hogy először január 15-én, az első, Kormányinfón történt bejelentéskor, majd február 2-án, a program elindulásakor ugrott meg leginkább az érdekőldés. Ahogy az alábbi grafikonon is látszik,

legnagyobb arányban nem a pályázat teljes nevére ("Otthoni Energiatároló Program") kerestek rá, hanem az "energiatároló" szóra kerestek ra az internetezők.

Kép forrása: Google Trends

Térképalapon vizsgálva az "energiatároló" kulcsszóra érkező kereséseket, az látszik, hogy Fejér, Baranya, Vas, Bács-Kiskun és Somogy vármegyékben volt a legintenzívebb az érdeklődés a program iránt.

Kép forrása: Google Trends

Lévén, hogy a pályázat azok számára nyújt korszerűsítési lehetőséget, akik már rendelkeznek napelemmel, megnéztük azt is, hogy a "napelem" kifejezésre leadott Google-kereséseket mennyiben befolyásolta a most bejelentett energiatároló program.

Az elmúlt 5 év kereséseit nézve elmondható, hogy az adatok szerint legutóbb 2022-ben volt ekkora intenzitású az érdeklődés a napelemek iránt a Google-ben.

A jóval tágabb értelmezéssel bíró "akkumulátor" kifejezéssel kapcsolatban szintén évekkel ezelőtt, 2023-ban volt arányaiban ekkora az érdeklődés.

Kép forrása: Google Trends

