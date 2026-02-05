Kezd megtelni a magyarok kedvenc üdülőhelye – Nem akarnak még több turistát

Rovinjban hétfőn fórumot tartottak a várostervezés és a fenntartható turizmus fejlesztésének kérdéseiről. A találkozón polgármesterek, önkormányzati vezetők, turisztikai szakemberek és független szakértők vitatták meg Isztria turizmusának jövőjét.

A résztvevők abban egyetértettek, hogy elérkezett az idő a szemléletváltásra. A fő üzenet az volt, hogy Isztriának nem kevesebb, hanem jobb turizmusra van szüksége:

kevesebb látogatóval, nagyobb hozzáadott értékkel és a helyiek számára erősebben érzékelhető előnyökkel.

Boris Miletić, Isztria megye prefektusa hangsúlyozta, hogy a régió jelenleg a horvát turizmus egyik zászlóshajója. Évente mintegy ötmillió látogatót és közel harmincmillió vendégéjszakát regisztrálnak, ami Horvátország teljes turisztikai forgalmának nagyjából egyharmadát adja. Szerinte azonban nem az a döntő kérdés, hogy ma hol tart Isztria, hanem az, hogy milyen irányba fejlődik tovább. Úgy fogalmazott: a turizmus nem csupán gazdasági tevékenység, hanem felelősség a régió, a polgárok és közvetve az egész gazdaság iránt, ezért a további előrelépéshez szemléletváltásra és új döntésekre van szükség.

Denis Ivošević, az Isztriai Turisztikai Hivatal igazgatója elmondta, hogy az építészet, a területrendezés, a közgazdaságtan és a turizmus szakemberei körében egyre erősebben jelentkezik az igény a változásra. Jelenleg több kulcsfontosságú dokumentum készül, köztük desztinációmenedzsment-tervek, a turisztikai teherbíró képesség felmérései, valamint átfogó fejlesztési és marketingstratégiák.

Eulogio Bordas, a Bordas Associates elnöke nemzetközi tapasztalatai alapján arra figyelmeztette a résztvevőket, hogy a puszta mennyiségi növekedés önmagában már nem elegendő. Véleménye szerint a helyi lakosság elégedettsége alapfeltétele a minőségi turizmusnak. Isztria más, népszerű úti célokhoz hasonló kihívásokkal szembesül, ezért szerinte határozott lépésekre van szükség. A legfontosabb feladatok közé sorolta a családi örökség védelmét, a helyi identitás megőrzését, valamint a mennyiségi növekedésről az értékteremtésre épülő, tudatosan tervezett turizmusra való átállást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images