  • Megjelenítés
Kezd megtelni a magyarok kedvenc üdülőhelye – Nem akarnak még több turistát
Gazdaság

Kezd megtelni a magyarok kedvenc üdülőhelye – Nem akarnak még több turistát

Portfolio
Rovinjban egy fórumon vitatták meg, miként lehet a várostervezést és a turizmusfejlesztést úgy alakítani, hogy Isztria kevesebb, de nagyobb hozzáadott értéket teremtő látogatóval, a helyiek számára is kézzelfoghatóbb előnyökkel fejlődjön tovább - számolt be a Croatia Week.

Rovinjban hétfőn fórumot tartottak a várostervezés és a fenntartható turizmus fejlesztésének kérdéseiről. A találkozón polgármesterek, önkormányzati vezetők, turisztikai szakemberek és független szakértők vitatták meg Isztria turizmusának jövőjét.

A résztvevők abban egyetértettek, hogy elérkezett az idő a szemléletváltásra. A fő üzenet az volt, hogy Isztriának nem kevesebb, hanem jobb turizmusra van szüksége:

kevesebb látogatóval, nagyobb hozzáadott értékkel és a helyiek számára erősebben érzékelhető előnyökkel.

Boris Miletić, Isztria megye prefektusa hangsúlyozta, hogy a régió jelenleg a horvát turizmus egyik zászlóshajója. Évente mintegy ötmillió látogatót és közel harmincmillió vendégéjszakát regisztrálnak, ami Horvátország teljes turisztikai forgalmának nagyjából egyharmadát adja. Szerinte azonban nem az a döntő kérdés, hogy ma hol tart Isztria, hanem az, hogy milyen irányba fejlődik tovább. Úgy fogalmazott: a turizmus nem csupán gazdasági tevékenység, hanem felelősség a régió, a polgárok és közvetve az egész gazdaság iránt, ezért a további előrelépéshez szemléletváltásra és új döntésekre van szükség.

Még több Gazdaság

Az emberiség történetének legnagyobb, rögzített holdbecsapódását várják

Váratlan döntést hozott a magyar Spar anyacége

Hihetetlen számok érkeztek Németországból: ilyen növekedésre senki nem számított

Denis Ivošević, az Isztriai Turisztikai Hivatal igazgatója elmondta, hogy az építészet, a területrendezés, a közgazdaságtan és a turizmus szakemberei körében egyre erősebben jelentkezik az igény a változásra. Jelenleg több kulcsfontosságú dokumentum készül, köztük desztinációmenedzsment-tervek, a turisztikai teherbíró képesség felmérései, valamint átfogó fejlesztési és marketingstratégiák.

Eulogio Bordas, a Bordas Associates elnöke nemzetközi tapasztalatai alapján arra figyelmeztette a résztvevőket, hogy a puszta mennyiségi növekedés önmagában már nem elegendő. Véleménye szerint a helyi lakosság elégedettsége alapfeltétele a minőségi turizmusnak. Isztria más, népszerű úti célokhoz hasonló kihívásokkal szembesül, ezért szerinte határozott lépésekre van szükség. A legfontosabb feladatok közé sorolta a családi örökség védelmét, a helyi identitás megőrzését, valamint a mennyiségi növekedésről az értékteremtésre épülő, tudatosan tervezett turizmusra való átállást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Adták a technológiai részvényeket, valósággal szétverték az AMD-t
Megszólalt Karácsony: "március közepéig nem áll módunkban semmilyen beszállítói számlát kifizetni"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility