Komoly veszélyre figyelmeztetnek a meteorológusok

Dél-Európa hegyvidéki térségeit jelenleg intenzív csapadékhullás jellemzi. A nedves légtömegek különösen az Ibériai-félsziget és az Appennini-félsziget magasabban fekvő területeit, valamint a Dinaridák vonulatait érintik. Emellett az Alpok déli oldalán is jelentős mennyiségű csapadék hullik.
A mostani időjárási helyzet sajátossága, hogy a csapadék viszonylag enyhe hőmérsékleti viszonyok mellett érkezik. Ennek következtében a lehulló csapadék formája erősen függ a magassági zónától: az alacsonyabb térszíneken eső, magasabban pedig vizes, nagy víztartalmú, nehéz hó hullik. A havazás alsó határa meglehetősen magasan húzódik: a Karavankák és a Júliai-Alpok térségében nagyjából 1600 méteren, a Balkán-hegység vonulataiban pedig még magasabban, körülbelül 2000 méter körül alakul.
Az enyhe idő és az erős csapadék kombinációja a már meglévő hórétegre is kedvezőtlenül hat.
A jelenlegi feltételek destabilizálják a hótakarót, ezért az elkövetkező időszakban a lavinaveszély fokozódására lehet számítani.
Ez a helyzet különös körültekintést igényel mindenkitől, aki ezekben a régiókban tervez síelést, túrázást vagy más hegyi tevékenységet.
A népszerű európai síparadicsomok és túraútvonalak esetében általában részletes lavinajelentések érhetők el, ám ezek az előrejelzések többnyire csak néhány napra szólnak. További problémát jelent, hogy sok kevésbé látogatott hegyvidéki térségről egyáltalán nem készülnek hivatalos, szakmai lavinaelemzések.
Ilyen információhiányos helyzetekben a túrázóknak és síelőknek sokszor maguknak kell felmérniük a kockázatokat. Ehhez nagy segítséget jelent az elmúlt időszak időjárási eseményeinek ismerete, valamint a friss meteorológiai előrejelzések szakszerű értelmezése. Mindez rávilágít arra, hogy a magashegyi téli túrák biztonságos megtervezéséhez elengedhetetlen a megfelelő meteorológiai háttértudás megszerzése és tudatos alkalmazása.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
