Már nem a dohányzás és az alkohol a rák kialakulásának vezető oka

Bankmonitor Ilyen kamatok mellett kaphatsz személyi kölcsönt 2026 februárjában Miközben a kereslet rekordmagas, az idei évben több bank is változtatott a személyi kölcsönök feltételein. Mutatjuk a friss banki ajánlatokat, megnézzük hol a legolcsóbb most a hitelfelvétel

Energiastratégia Intézet Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.

Holdblog Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások

MNB Intézet Ötször gyengébb a monetáris politika? Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,

Caprica Consulting DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt? Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te

Energiastratégia Intézet Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.

RSM Blog ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések 2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog