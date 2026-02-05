Nobel-díjas közgazdász: Európának ez az egyetlen esélye

Az Európai Unióban hiába fejlett a szociális ellátórendszer, valamint eredményesek a kutatók, ha nem az innováció a gazdaság motorja. Bár sok területen teljesít jól az EU, a versenyképességi irányváltás a kontinens egyetlen esélye – mondta el Philippe Aghion, tavaly Nobel-díjat nyert közgazdász.

Az innovációt kell középpontba állítani, ha Európa ki akar törni az Egyesült Államok és Kína szorításából – erre figyelmeztet a Les Echosnak adott interjújában Philippe Aghion, a 2025-ös közgazdasági Nobel-díj kitüntetettje, aki szerint az öreg kontinens egyértelmű technológiai lemaradásban van.

A kreatív rombolás elméletének elkötelezett híve szerint az áttörő innovációban ma már egyértelműen az Egyesült Államok és Kína vezetnek.

Aghion úgy látja, hogy a növekedés motorját az innovatív vállalatok jelentik, ám Európa – kiváló kutatói ellenére – nem volt képes háború utáni felzárkózó gazdaságát innovációvezérelt modellé alakítani.

Bizonyítékként az európai unikornisok csekély számát említi, valamint azt, hogy a legtöbb szabadalmat ma már jól bejáratott nagyvállalatok jegyzik be. „Az Atlanti-óceán túloldalán sikerült összehangolni az iparpolitikát és a versenypolitikát. Európában viszont a versenypolitika nevében gúzsba kötöttük az iparpolitikát” – fogalmaz.

Szerinte a kiút az, hogy bátorítani kell a kudarc kockázatának vállalását, hogy a kutatási erőfeszítésekből valódi innovációk szülessenek.

Ehhez olyan pénzügyi ökoszisztémát kell kiépíteni, amely – az Egyesült Államokhoz hasonlóan – képes hosszú távon, nagy léptékben finanszírozni a kutatást és a fejlesztést.

A gond szerinte az, hogy Európa – és benne szülőhazája – Franciaország jelenleg máshová figyel.

„A Zucman-féle nagyvállalati adóról vitatkozunk, miközben az igazi kérdés Európa technológiai ébredése lenne” – mondja.

„Két hónapja Kínában jártam. Ők az innováció sűrűjében vannak, és tágra nyílik a szemük, amikor mesélek nekik a Zucman-adó bürokratikus rémálmáról” – illusztrálta a helyzetet. Hasonlót tapasztalt Davosban is, ahol az európaiak „tódultak Trumpot meghallgatni – aztán megalázta őket. Ez a valóság.”

Baloldali közgazdászok, köztük Thomas Piketty és Gabriel Zucman, a közelmúltban megjelent véleménycikkeikben amellett érveltek, hogy Európa hanyatlása csupán illúzió, és az EU és az Egyesült Államok közötti, állítólag gyorsan táguló gazdasági szakadék erősen eltúlzott.

Mindezt az európai szociális modell felsőbbrendűségének hangsúlyozásával támasztották alá.

Aghion – név nélkül, de egyértelműen rájuk utalva – ideologizálással vádolta őket az interjúban. „Persze, hogy jobb a szociális modellünk, de a termelékenység az termelékenység” – szögezi le. Szerinte a valódi kérdés az, hogy ez a szociális modell hosszú távon fenntartható-e a jelenlegi növekedési és innovációs teljesítmény mellett.

„A hosszú távú finanszírozás biztosításához magasabbra kell tenni a lécet az innováció terén, és versenyképesnek kell maradnunk a munkatermelékenységben, ahol jelenleg 0,7 százalékponttal vagyunk lemaradva az Egyesült Államoktól” – hangsúlyozza, utalva a Mario Draghi-féle versenyképességi jelentés ajánlásaira. Szerinte a labda most a 27 uniós tagállam térfelén pattog – a tagállamok vezetői jövő héten ülnek össze egy nem hivatalos uniós csúcstalálkozón, hogy az Európai Bizottság versenyképességi szabályváltoztatásairól egyeztessenek.

