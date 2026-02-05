Tápszerbotrány: tucatnyi csecsemő betegedett meg a mérgező anyagtól - Egyre több országban hívják vissza a termékeket

A brit hatóságok tájékoztatása szerint
a tápszerszennyezéssel kapcsolatos vizsgálat eddig 36 olyan feltételezhető esetet tárt fel, amelyekben csecsemőknél mérgezésre utaló tüneteket észleltek.
A Nestlé január 6-án több tápszermárkáját – köztük az SMA-t, a BEBA-t és a NAN-t – hívta vissza Európa-szerte, miután felmerült a gyanú, hogy egyes tételek cereulid toxinnal szennyeződhettek. A cereulid hányingert és hányást okozhat. Két héttel később a Danone is visszahívta Aptamil tápszerének egyik tételét. A szennyezettség miatti aggodalom több tucat országban vezetett visszahívásokhoz.
A brit egészségügyi hatóság (UKHSA) közleményében jelezte, hogy az érintett termékek széles körű elérhetősége miatt számítottak rá: a kórházak – amelyeket előzetesen figyelmeztettek a jellegzetes tünetekre – néhány esetet be fognak jelenteni.
A hatóság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján
az egy év alatti gyermekek körében nem tapasztalható az évszakhoz képest szokatlan emelkedés a hányásos megbetegedések számában.
Az UKHSA ennek ellenére továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a helyzet alakulását.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
