Tápszerbotrány: tucatnyi csecsemő betegedett meg a mérgező anyagtól - Egyre több országban hívják vissza a termékeket

A brit hatóságok csütörtökön közölték, hogy egy tápszerszennyezés-vizsgálat során 36 valószínűsíthető esetet azonosítottak, amelyeknél csecsemőknél mérgezésre utaló tünetek jelentkeztek, írja a Reuters. A szennyezettség miatti aggodalom több tucat országban vezetett termék-visszahívásokhoz.

A Nestlé január 6-án több tápszermárkáját – köztük az SMA-t, a BEBA-t és a NAN-t – hívta vissza Európa-szerte, miután felmerült a gyanú, hogy egyes tételek cereulid toxinnal szennyeződhettek. A cereulid hányingert és hányást okozhat. Két héttel később a Danone is visszahívta Aptamil tápszerének egyik tételét. A szennyezettség miatti aggodalom több tucat országban vezetett visszahívásokhoz.

A brit egészségügyi hatóság (UKHSA) közleményében jelezte, hogy az érintett termékek széles körű elérhetősége miatt számítottak rá: a kórházak – amelyeket előzetesen figyelmeztettek a jellegzetes tünetekre – néhány esetet be fognak jelenteni.

A hatóság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján

az egy év alatti gyermekek körében nem tapasztalható az évszakhoz képest szokatlan emelkedés a hányásos megbetegedések számában.

Az UKHSA ennek ellenére továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a helyzet alakulását.

