Tovább emelkedik a légúti megbetegedések száma, 30%-kal több az influenzás mint egy hete

Mintegy 287 ezren fordultak orvoshoz légúti fertőzéssel Magyarországon az év ötödik hetében, ami 11%-os heti növekedést jelez az előző héten mért 20%-os ugrás után. Ezen belül az influenzaszerű megbetegedések száma a 78 ezret közelíti, ami majd' 30%-kal több a 4. heti adatnál. A korosztályos bontás közel 150 ezer légúti fertőzöttet és 37 ezer influenzást mutat a 0-14 éves korosztályban, vagyis mindkét kategóriában a betegek nagyjából fele gyerek. A súlyos, akut légúti fertőzéssel (SARI) kórházban kezeltek közel 36%-a két évesnél fiatalabb, és ebből a csoportból kerül ki majdnem az összes RSV-fertőzött is. Eközben a hepatitis A fertőzöttek száma is tovább emelkedett, még a tavalyi rekord év számait is folyamatosan sikerül túlszárnyalni.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtöki jelentése szerint az év negyedik hetében (január 26. és február 1. között) az országban 286 900 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI) tüneteivel és 77 700 influenzaszerű (ILI) tünetekkel. Mindkét szám alacsonyabb, mint egy évvel ezelőtt, ám magasabb, mint az azt megelőző két szezonban.

Az influenzaszerű tünetek aránya az ARI-n belül az előző heti 23,4%-ról 27,1%-ra emelkedett, ami magasabb, mint az előző három légúti megbetegedéses szezon bármelyikében.

Ami a 100 ezer lakosra jutó ILI-számot illeti,

a 2011//12-es szezon óta a harmadik legmagasabb negyedik heti számot láthatjuk idén - csak 2017-ben és tavaly volt ennél is rosszabb a helyzet az 5. héten.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint a légúti vírusok terjedése az EU/EGT egész területén megnövekedett:

az influenza vírusok terjedése továbbra is magas, és újbóli növekedés jelei mutatkoznak,

vírusok terjedése továbbra is magas, és újbóli növekedés jelei mutatkoznak, az RSV terjedése megnövekedett és tovább növekszik,

terjedése megnövekedett és tovább növekszik, míg a SARS-CoV-2 terjedése alacsony szinten marad.

Bár a vizsgált minták teljes száma az 5. héten meghaladja a 2022/23-as adatot, továbbra is alacsonyabb marad a 2023/24-es és 2024/25-ös adatoknál.

Pozitivitási ráták

Amint az alábbi grafikonon látható, az 51. héten az influenza és a koronavírus pozitivitási arányánál fordulat következett be, és a szezon hátralévő részében ez valószínűleg ez már így is marad, azaz az influenza pozitivitási aránya messze a Covidé és az RSV-é felett marad. A leszálló ágban a 12-15. hét környékén veheti át az RSV a vezető szerepet.

A koronavírus pozitivitási arány 3,8%-ról 4,9%-ra emelkedett, míg egy évvel ezelőtt 2,3%, két évvel ezelőtt 4,5%, három évvel ezelőtt pedig 14,3% volt.

Az influenza pozitívitási aránya 41,6%-ról tovább emelkedett 44,5%-ra. Összehasonlításképpen: egy évvel ezelőtt ez az arány 47,7%, két évvel ezelőtt 32,4%, és a három évvel ezelőtt 31,3% volt.

Ebben a szezonban a légúti óriássejtes vírus (RSV) jelenlétét a 46. héten mutatták ki először, és bár a pozitív arány továbbra is alacsony (2,3%), érdemes megjegyezni, hogy 2022 végén, 2023 elején körülbelül 24%-on tetőzött az arány. Az elmúlt három szezon mintázata azonban nagyon kevés hasznos információt nyújt az előrejelzésekhez. Kockázatos előrejelzés, de az eddig regisztrált fertőzések száma alapján várható, hogy az RSV-pozitivitási arány 15% alatt marad. Az elmúlt három szezon átlaga 4,9%.

Mi a helyzet a kórházakban?

Az 5. héten 266 beteg került kórházba súlyos, akut légúti fertőzéssel (SARI), ami 6,3%-os csökkenést jelent az egy héttel ezelőtti 284 főhöz képest. A 4. heti szám volt eddig a legmagasabb a 2025/26-os szezonban.

A SARI betegek közül 20 produkált pozitív COVID-19 tesztet (7,5%), míg 2024/25-ben ez az arány 0,6%, 2023/24-ben pedig 20,3% volt. Egy évvel ezelőtt a kórházak jóval több SARI-beteget vettek fel az 5. héten (317), és a 2023/24-es szám is magasabb volt (291), míg 2022/23-ban kevesebben szorultak ápolásra (249).

A 266 beteg közül 34-nek volt szüksége intenzív vagy szubintenzív ellátásra, ami 12,8%-os arányt jelent, míg egy héttel ezelőtt ez 8,1% volt. Egy évvel ezelőtt ugyanazon a héten szintén 34 SARI-beteg volt intenzív osztályon (10,7%), két évvel ezelőtt 35 (12%), három évvel ezelőtt pedig 52 (20,9%).

A koronavírus-fertőzéssel kórházba felvett betegek 40%-a 60 éves vagy idősebb volt (összesen 8), míg 12-en két évnél fiatalabb gyerek volt. A SARI-betegek 34%-a tartozott a 60+ korcsoportba (összesen 90),

míg közel 36%-uk (95) két év alatti gyerek volt. Az egy évvel ezelőtti számuk és arányuk 114 és 36%, míg a két évvel ezelőtti 88 és 30% volt.

Az NNGYK a legutóbbi légúti megbetegedések szezonjának hivatalos vége, 2024. 20. hete után is közzétett néhány fontos adatot, amelyek azt mutatják, hogy a 35. héttől kezdve általánosan nőtt a kórházba került SARI-betegek száma, kivéve a 42. és 45. héten tapasztalt váratlan csökkenést.

Az influenza több kórházi elhelyezés mögött áll, mint a koronavírus immár a HETEDIK egymást követő héten. (51,1% szemben 7,5%-kal, lásd az alábbi részletes grafikont).

Az 51. hétig ez a szezon kevésbé volt súlyos, mint az előzőek, ami a kórházba került ARI-s betegek arányát illeti. Az 51. héten azonban hirtelen emelkedés volt megfigyelhető, és a 2026-os év első hetében mért százalékos arány a legrosszabb helyzetet mutatta az előző három szezonhoz képest. Szerencsére a jelentős romlást jelentős javulás követte, és a 2. és 3. héten már újra az elmúlt három év összehasonlító adatai alatt voltunk. A 4. hét ismét kedvezőtlen változást hozott, a második legrosszabb arányt ereményezve 2022/23 óta.

Az 5. héten ismét javulásnak lehettünk tanúi, a mutató visszatért az előző három szezon összehasonlító aránya alá.

Az előző évek mintái arra utaltak, hogy a kórházi kezelésekben a koronavírus-fertőzések aránya tovább fog csökkenni, és 0-5% között maradhat akár a szezon végéig. (Az 5. héten volt egy kis megugrás, de az ilyen fluktuáció benne van a pakliban.) Ezzel párhuzamosan a kórházi kezelések mögött álló influenzafertőzések aránya a várakozásoknak megfelelően emelkedni kezdett tavaly a 48. hét után. És nem szabad megfeledkezünk az RSV-ről sem, ami okozhat még meglepetéseket.

Így „cseréltek helyet” a légúti fertőzésekkel kapcsolatos kórházi kezelések fő vírusai tavaly, bár semmi garancia nincs arra, hogy idén is ugyanazt a tendenciát fogjuk látni.

Az alábbiakban egymás mellett összehasonlítjuk a jelenlegi és a korábbi légúti fertőzési szezonok kórházi kezeléseit vírusok szerint. A kórházi kezelések mögött álló koronavírus-fertőzések arányát még ábrázoltuk a 2023/24-es szezonban is, de mivel már nekünk is kezd golyózni a szemünk az ábrától, úgy döntöttünk, hogy a 2023/24-es influenza- és RSV-adatokat nem rakjuk a grafikonra. Mindenesetre az ez után következő grafikonok jelentősen megkönnyítik az összehasonlítást.

Az alábbi három grafikonon mutatjuk, hogyan változtak a légúti fertőzések a jelenlegi és az elmúlt három szezonban. (Megjegyzendő, hogy az RSV-t 2024 47. hetéig és 2023 49. hetéig egyetlen kórházi kezelés esetében sem jelentették.)

Bár a Covid és az RSV grafikonokon azt látjuk, hogy ezen fertőzések aránya a kórházi ápoltak között nagyjából ugyanolyan, mint egy évvel ezelőtt, feltűnő, hogy az influenza aránya közel 60%-ra ugrott a harmadik héten, ami a négy ábrázolt szezon közül a legmagasabb. A negyedik heti csökkenésről azt írtuk, jelezheti a csúcs közelségét, bár felhívtuk a figyelmet egy-egy lehetséges felpattanásra - és ez be is jött. Az RSV-grafikonon viszont érdemes elidőzni és nyugtázni, hogy ott még csak most kezdődhet a felívelés.

Korosztályos bontás - Kiket érint leginkább a járvány?

Az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók közel 52%-a 14 éves vagy fiatalabb gyerek volt az ötödik héten. Ez 148 ezernél is több gyereket jelent, ami új csúcs ebben a szezonban. Ezen felül mintegy 67,700-an - a betegek közel 24%-a - voltak érintettek a 15-34 éves korcsoportban. Mindkettő komoly növekedést jelez az előző hétről (+16,100 és +5,100).

Az elmúlt néhány évet vizsgálva, az egy évvel ezelőtti szám volt még ennél is magasabb.

Ezek a grafikonok pedig az ARI betegek ötödik heti korosztályos bontását mutatják a mostani és az előző két légúti megbetegedéses szezonra.

Az influenzaszerű megbetegedéseket vizsgálva is a 0-14 éves korosztály a leginkább érintett, közel 37,000 beteggel, ami az ILI kategória 47,5%-a.

Hepatitis A

Mindeközben a hepatitis A (HAV) terjedése sem állt meg. Az NNGYK 30 új esetet jelentett a 4. hétre, amivel 156-ra emelkdett az idei fertőzések száma.

A helyzet súlyosságát jól jelzi az alábbi grafikon, amelyről láthatjuk, hogy bár 2025. drámaian alakult ezen a téren, idén még annál is rosszabb a helyzet.

Tavaly a legtöbb esetet Budapesten regisztrálták (743, az összes eset 36,3%-a) , ezt követte Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye (324, 15,8%), Pest vármegye (261, 12,7%), és Szabolcs-Szatmár-Bereg (232, 11,3%).

Idén az első öt héten annyiban változott a helyzet, hogy Borsod az első helyen áll 57 megbetegedéssel (36,5%), őt követi Budapest (45, 28,8%), Pest (14, 9%) és Szabolcs (9, 5,8%).

