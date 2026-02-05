  • Megjelenítés
Gazdaság

Váratlan döntést hozott a magyar Spar anyacége

Portfolio
Az osztrák SPAR-csoport 30 milliárd forintos tőkeemeléssel mentette meg magyar leányvállalatát a negatív saját tőke veszélyétől. A kormányzati árszabályozás és a kiskereskedelmi különadó súlyos terheket ró az áruházláncokra: a három legnagyobb, külföldi tulajdonú élelmiszer-kiskereskedő az elmúlt években összesen 125 milliárd forint veszteséget halmozott fel - írta meg a HVG.

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. osztrák anyavállalata tavaly decemberben 30 milliárd forintos tőkeemelést hajtott végre, hogy kisegítse magyar leánycégét. A tőkeinjekciót a tőketartalékba helyezték, és nagy valószínűséggel azt a célt szolgálta, hogy megakadályozza a társaság saját tőkéjének negatívba fordulását.

Az áruházlánc pénzügyi helyzete az elmúlt években jelentősen romlott.

A vállalat 2024 végére 10,7 milliárd forintos saját tőkével rendelkezett, ami drasztikus visszaesés a korábbi évek szintjéhez képest. Amennyiben az idei évben is az előző időszakhoz hasonló mértékű veszteség keletkezne, a saját tőke könnyen negatív tartományba kerülhetne. Ezt előzte meg most az osztrák tulajdonos a jelentős tőkejuttatással.

A Spar kommunikációja szerint a 2024-es veszteség ellenére sem állítják le magyarországi fejlesztéseiket. Az áruházlánc beszámolója szerint a kormányzati intézkedések komoly anyagi terhet jelentenek a cég számára. A kiskereskedelmi különadó 2024-ben önmagában 32,4 milliárd forintjába került a vállalatnak. Emellett az árrésstopokhoz és egyéb árszabályozó lépésekhez hasonló intézkedések havonta további 1,5–2 milliárd forintos veszteséget okoznak. A Spar 2022 és 2024 között összesen 56 milliárd forintos veszteséget volt kénytelen elkönyvelni.

A nehéz piaci környezet nemcsak a Spart érinti

A Tesco-Global Áruházak Zrt. magyarországi leányvállalata 2023–2024-ben 32 milliárd forintos veszteséget szenvedett el. Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. ennél is gyengébb eredményt produkált, 37 milliárd forintos mínusszal zárva az időszakot.

A három legnagyobb, külföldi tulajdonban lévő élelmiszer-kiskereskedelmi lánc így összesen 125 milliárd forintos veszteséget halmozott fel az elmúlt években. Ez jól érzékelteti, mennyire megterheli a szektort a jelenlegi szabályozási és adókörnyezet.

Címlapkép forrása: Portfolio

