Vészhelyzet több amerikai államban: áramkimaradásokat és rekordárakat hozott a nagy vihar

Rekordmennyiségű földgázt használtak fel az Egyesült Államokban:

a január 30-án véget ért héten összesen 360 milliárd köblábnyi készletet hívtak le a tárolókból az Energiaügyi Információs Hivatal csütörtökön publikált adatai szerint.

A rendkívüli felhasználást egy január végi, erős téli vihar váltotta ki. Ez egyszerre növelte meg a fűtési célú keresletet, miközben megzavarta a kitermelést a legfontosabb gázmezőkön.

A zord időjárás miatt a kutak fejénél több helyen befagyott a víz, ami az amerikai gáztermelés akár 18 százalékos visszaeséséhez vezetett. Ugyanebben az időszakban a fogyasztás 25 százalékkal haladta meg az éves átlagot.

A földgázkészletek összesen 2,463 billió köblábra csökkentek, ami 1,1 százalékkal marad el az ötéves átlagtól. Egy héttel korábban a tartalékok még 5,3 százalékkal az átlag felett álltak.

Az Egyesült Államokban a hálózati villamos energia közel felét földgázzal termelik. Amikor hirtelen leesik a hőmérséklet, az erőművek és más nagyfogyasztók jóval több gázt vesznek ki a tárolókból.

A mostani hidegbetörés előrejelzése a valaha mért legnagyobb heti áremelkedést idézte elő a határidős gázpiacon,

a fizikai szállításra vonatkozó ár pedig január 26-án történelmi csúcsra ugrott.

A vihar több térségben is vészhelyzetet okozott. A déli államokban áramkimaradásokkal kellett szembenézni, míg az északkeleti régióban rekordmagasra emelkedtek az áramárak. A dráguló földgáz miatt egyes hálózatoknak át kellett állniuk olajfelhasználásra, hogy biztosítsák az áramellátást.

Forrás: tradingeconomics

Címlapkép forrása: Peter Zay/Anadolu Agency via Getty Images