  • Megjelenítés
Vészhelyzet több amerikai államban: áramkimaradásokat és rekordárakat hozott a nagy vihar
Gazdaság

Vészhelyzet több amerikai államban: áramkimaradásokat és rekordárakat hozott a nagy vihar

Portfolio
Az Egyesült Államok földgázfogyasztói történelmi rekordot döntöttek: a január 30-ával zárult héten 360 milliárd köblábnyi gázt vontak ki a tárolókból – derül ki az Energiaügyi Információs Hivatal csütörtökön közzétett jelentéséből, írja a Bloomberg. A rendkívüli felhasználást egy január végi, erős téli vihar váltotta ki; a vihar több térségben is vészhelyzetet okozott. A déli államokban áramkimaradásokkal kellett szembenézni, míg az északkeleti régióban rekordmagasra emelkedtek az áramárak
Vállalati Energiamenedzsment 2026
Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026, jöjjön el Ön is!
Információ és jelentkezés

Rekordmennyiségű földgázt használtak fel az Egyesült Államokban:

a január 30-án véget ért héten összesen 360 milliárd köblábnyi készletet hívtak le a tárolókból az Energiaügyi Információs Hivatal csütörtökön publikált adatai szerint.

A rendkívüli felhasználást egy január végi, erős téli vihar váltotta ki. Ez egyszerre növelte meg a fűtési célú keresletet, miközben megzavarta a kitermelést a legfontosabb gázmezőkön.

A zord időjárás miatt a kutak fejénél több helyen befagyott a víz, ami az amerikai gáztermelés akár 18 százalékos visszaeséséhez vezetett. Ugyanebben az időszakban a fogyasztás 25 százalékkal haladta meg az éves átlagot.

Még több Gazdaság

Aggasztó fordulat jöhet a jegybank függetlenségében Trump vicce után

Elképesztő számok: kritikus állapotba került a főváros úthálózata, járművek ezrei sérülhetnek meg

Tápszerbotrány: tucatnyi csecsemő betegedett meg a mérgező anyagtól - Egyre több országban hívják vissza a termékeket

A földgázkészletek összesen 2,463 billió köblábra csökkentek, ami 1,1 százalékkal marad el az ötéves átlagtól. Egy héttel korábban a tartalékok még 5,3 százalékkal az átlag felett álltak.

Az Egyesült Államokban a hálózati villamos energia közel felét földgázzal termelik. Amikor hirtelen leesik a hőmérséklet, az erőművek és más nagyfogyasztók jóval több gázt vesznek ki a tárolókból.

A mostani hidegbetörés előrejelzése a valaha mért legnagyobb heti áremelkedést idézte elő a határidős gázpiacon,

a fizikai szállításra vonatkozó ár pedig január 26-án történelmi csúcsra ugrott.

A vihar több térségben is vészhelyzetet okozott. A déli államokban áramkimaradásokkal kellett szembenézni, míg az északkeleti régióban rekordmagasra emelkedtek az áramárak. A dráguló földgáz miatt egyes hálózatoknak át kellett állniuk olajfelhasználásra, hogy biztosítsák az áramellátást.

natgas
Forrás: tradingeconomics

Címlapkép forrása: Peter Zay/Anadolu Agency via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Figyelem, meglepő bejelentés jött a 14. havi nyugdíj folyósításáról
Figyelmeztet Európa legerősebb vezetője: olyan háború jöhet, amely egy egész régiót boríthat lángba
Kormányinfó: újabb béremelés jöhet a közszférában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility