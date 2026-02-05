Világszerte áremelkedést hoz Trump harca a drága gyógyszerek ellen

Christoph Renner svájci onkológus az elmúlt években a Lunsumio nevű készítménnyel kezelt vérrákos betegeket. Ez az új gyógyszer az immunrendszert segíti abban, hogy felismerje és elpusztítsa a rosszindulatú sejteket. Tavaly nyáron azonban a gyártó, a Roche e-mailben közölte vele, hogy a kezelés többé nem lesz elérhető Svájcban, mert a helyi egészségbiztosítók nem hajlandók kifizetni az árát. "Látod, mi lenne lehetséges" – mondja a Bázeli Egyetem professzora –, "aztán közlik veled, hogy mégsem használhatod."
A döntés hátterében az a Donald Trump volt amerikai elnök által bevezetett szabályozás áll, amely arra kötelezi a gyógyszergyártókat, hogy az Egyesült Államokban áraikat a többi fejlett országban érvényes legalacsonyabb szinthez igazítsák, vagyis csökkentsék. Svájcban az új gyógyszerek jellemzően jóval olcsóbbak, mint az Egyesült Államokban, így elméletileg az amerikai betegeknek kellene profitálniuk a változásból.
A gyakorlatban azonban nem az amerikai árak csökkennek, hanem a cégek máshol emelik azokat.
Svájc ugyanakkor politikailag nem mutat hajlandóságot arra, hogy többet fizessen, ami egyszerre veszélyezteti a gyógyszerek elérhetőségét az országban és Svájc vezető szerepét a gyógyszerfejlesztésben. A gyógyszerárak a kötelező egészségbiztosítási rendszer költségeinek fő hajtóerejévé váltak, és a téma évről évre heves vitákat gerjeszt a biztosítási díjak felülvizsgálatakor.
A svájciak nem fizethetik meg egészségbiztosítási díjaikból az amerikai árcsökkentéseket
– jelentette ki Elisabeth Baume-Schneider belügyminiszter.
A globális gyógyszeripar létfenyegetésként éli meg a gyógyszerárak visszaszorítására irányuló törekvéseket. Ez különösen igaz Svájcra, ahol a működési költségek a világ legmagasabbjai közé tartoznak. Ahogy az árcsökkentési nyomás az Egyesült Államokból világszerte terjed, a gyógyszercégek szerint kénytelenek lehetnek visszafogni svájci tevékenységüket.
A gyógyszercégek azzal érvelnek, hogy az új készítményeknél azért szükségesek a magas árak, mert a kutatás döntő része soha nem térül meg. Milliárdokat költenek fejlesztésre, de viszonylag kevés molekula bizonyul hatékonynak, és még kevesebb hoz akkora profitot, amely elegendő a további kutatások finanszírozásához és a részvényesek kifizetéséhez. Ráadásul a bevételeket viszonylag rövid idő alatt kell realizálniuk, mivel nagyjából húsz év után a gyógyszerek elveszítik szabadalmi védelmüket, és a generikus gyártók megjelenésével az árak meredeken esnek.
A gyártók szerint az innováció költségeinek nagy részét jelenleg az amerikai betegek viselik, és szerintük méltányos lenne, ha más országok – különösen a jómódú Svájc – is többet fizetnének.
Igazságosabbnak tartanák, ha először globálisan határoznák meg az árakat, majd országonként igazítanák azokat a bruttó hazai termékhez és a vásárlóerőhöz.
A svájciakat azonban úgy tűnik, hogy nem győzte meg ez a logika.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Nagy ütést kaptak a Rheinmetall részvényei - Mi történik a 4iG partnerénél?
Több mint 6 százalékos a mínusz.
Megszólaltak a pénztárak a tavalyi hajcihőről: volt, aki 27 millió forint nyugdíjpénzt vett fel lakáscélra
A Grantis gyűjtötte össze az adatokat.
Aggasztó jelet találtunk: még csak most jöhet a nagy esés a tőzsdéken?
Legutóbb 20 százalékos esés jött pár hét alatt.
Reagált a Kreml az elképesztő vádakra: Oroszországnak kémkedhetett a szexuális ragadozó pénzember?
Egy NATO-tagállam máris vizsgálatot indított.
Milliókba kerülhet az építőiparban: ezt a három hibát mindenképp kerüld el az AI használatakor
A PlanRadar szakértői cikke.
Komoly veszélyre figyelmeztetnek a meteorológusok
Az előrejelzésnek is komoly hiányosságai vannak.
Figyelmeztet a Nobel-békedíjas szervezet: jöhet az elképzelhetetlen, küszöbön az atomháború
A pusztulás felé masírozhat az emberiség.
Kirobbanó kereset: ráugrottak a befektetők a magyar kötvényekre
Újabb sikeres aukciót tartott az ÁKK.
Kevesebb dugó, kevesebb kibocsátás, kevesebb frusztráció - AI a közlekedésben
A mesterséges intelligencia alkalmazása azonnal érthető és "látható" a közúti közlekedésben. A dugók, a parkolási nehézségek és a kiszámíthatatlan menetidők mindennapi élmények, így
A Wise is emeli az ingyenes készpénzfelvételi limitet - így spórolhatsz még többet hazai ingyenes bankszámlával
Habár egyre többen fizetünk bankkártyával, a készpénz továbbra is fontos szerepet játszik mindennapokban, ezért nem mindegy, mennyibe kerül a felvétele. Jó hír a gyakran készpénzt használ
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?