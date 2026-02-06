A világ egyenlőbb, mint gondolnánk

A World Data Lab kutatócég állított összeállított, 194 országra és gazdaságra vonatkozó – január 20-án megjelent – adatok szerint
a világ leggazdagabb 10%-ának és a legszegényebb 50%-ának kiadásai közötti arány 2000 óta több mint a felére csökkent.
Akkoriban a gazdagok körülbelül 40-szer többet költöttek, mint a szegények; ma ez a mutató közelebb van a 18-hoz. Ugyanebben az időszakban a leggazdagabb 1%-nak is csökkent a fogyasztásból való részesedése.
Az elmozdulást elsősorban az alacsony és közepes jövedelmű gazdaságok növekedése, nem pedig a gazdag országokban bekövetkezett változások okozzák. A szegényebb országok gyorsabban növekedtek, mint a gazdagok, és a fogyasztásuk a jövedelmekkel együtt nőtt. Az átlagos amerikai és indiai kiadások közötti arány például az elmúlt 25 évben több mint a felére csökkent, több mint 16-szoros különbségről kevesebb mint nyolcra.
Az országokon belüli kiadások terén megfigyelhető egyenlőtlenségek azonban másról árulkodnak.
Néhány gazdag ország a 20. század végére még akkor is egyenlőtlenebbé vált, amikor a globális egyenlőtlenségek csökkentek. Az elmúlt évtizedben Japánban, Dániában, Izlandon és Svédországban a leggazdagabb 10% és a legszegényebb 50% közötti különbség nőtt.
Sok olyan országban azonban, ahol a populista politikusok arra panaszkodnak, hogy a szegények lemaradtak, a fogyasztási különbségek az utóbbi időben csökkentek, ami arra utal, hogy az alacsonyabb jövedelmű háztartások zárkóznak fel. Ez történt gyors ütemben Spanyolországban és Görögországban, valamint Nagy-Britanniában és Franciaországban. Az egyenlőtlenséget különböző módon lehet mérni. A fogyasztás terén többnyire jó hírekről beszélhetünk.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
