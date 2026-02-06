Akkor most itt van a betonfal: nincsen több dolgozó Magyarországon

Az elmúlt 15 évben a dolgozók számának az emelkedése volt az egyik legfontosabb motorja a magyar gazdaság növekedésének. Mostanra azonban már egyértelműen látszik, hogy a foglalkoztatás emelkedésén alapuló modellnek vége. A demográfiai helyzet - ahogy vártuk - ennek az évtizednek a közepére olyan erős korlátot állított, amivel már nagyon nehéz megbirkózni.

Tőke. Munka. Termelékenység. Ez a három tényező képes gazdasági növekedést generálni egy országban. Magyarországon a "munkaalapú társadalom" koncepciójával a foglalkoztatás bővülése került a fókuszba.

Tizenöt éve még olyan alacsony szinten alakult a foglalkoztatottság és magasan az inaktivitás, ami európai összevetésben is kirívónak bizonyult, így a dolgozók számának a növelése logikus lépés volt.

Az elmúlt egy-két év azonban megmutatta, hogy a népesség - azon belül is a munkaképes korú lakosság - számának a csökkenése már olyan erőteljes, hogy a foglalkoztatás további emelkedése súlyos korlátokba ütközik.