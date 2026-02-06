Akkor most itt van a betonfal: nincsen több dolgozó Magyarországon

Tőke. Munka. Termelékenység. Ez a három tényező képes gazdasági növekedést generálni egy országban. Magyarországon a "munkaalapú társadalom" koncepciójával a foglalkoztatás bővülése került a fókuszba.
Tizenöt éve még olyan alacsony szinten alakult a foglalkoztatottság és magasan az inaktivitás, ami európai összevetésben is kirívónak bizonyult, így a dolgozók számának a növelése logikus lépés volt.
Az elmúlt egy-két év azonban megmutatta, hogy a népesség - azon belül is a munkaképes korú lakosság - számának a csökkenése már olyan erőteljes, hogy a foglalkoztatás további emelkedése súlyos korlátokba ütközik.
