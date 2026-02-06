Gyalázatosan gyenge éve volt az iparnak

A decemberi 0,9%-os növekedés javít az ipar év végi gyenge teljesítményén, de összességében a három éve tartó recessziós trendet nem töri meg. A bővülés mértéke egyelőre nem haladja meg a szokásos havi cikkcakkokat, például a novemberi 1,6%-os visszaesést sem tudja teljes egészében korrigálni.
A részletes ipari adatok csak a jövő héten jelennek meg, ezért egyelőre nincs érdemi információnk, hogy milyen területek élénkülése okozta a decemberi felpattanást. Ráadásul a december nagyon furcsa hónap, sok gyári leállással, ünnepekkel terhelve, ezért a nyers ipari adat kiigazítása is nehezékes lehet a KSH-nak. Jellemző például, hogy a decemberi termelés magasabb volt az egy évvel korábbinál (+1,8%), de ha figyelembe vesszük a munkanapok számát, akkor 1%-os esés adódik éves alapon. Ha mégis fundamentális hatást keresnénk a decemberi emelkedés mögött, akkor a BMW-gyár beindulását lehetne gyanítani, ugyanis a hivatalos szeptemberi gyárnyitás óta ennek nem igazán volt nyoma az ipari számokban. Erről többet szintén a jövő héten tudhatunk majd meg.
Az erősebb decemberi ipari adat "viszonylagosságára" jellemző, hogy az még a negyedik negyedévet sem menti meg.
Számításaink szerint a szektor negyedéves alapon minimálisan negatívan járult hozzá a GDP-bővüléshez, míg éves szinten érdemi, 0,5-1 százalékpontos lehúzó hatása lehetett a negyedik negyedévben. Vagyis az a régóta jellemző állapot, hogy a gyenge gazdasági teljesítmény egyik oka az ipar szenvedése a negyedik negyedéves GDP-adatban is érvényesült.
Ahogy a negyedéves teljesítményt, úgy az éveset sem mentette meg a decemberi emelkedés. Az egész éves ipari termelés volumene 3,2%-kal múlta alul az előző évit. Még sovány vigasznak sem neveznénk, hogy ez az elmúlt három év legjobb eredménye: 2023-24-ben ennél is nagyobb volt a visszaesés. A három évnyi recesszió oda vezetett, hogy
tavaly az ipar gyakorlatilag a 2018-as év termelési szintjén járt.
