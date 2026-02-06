Hatalmasat ugrott Magyarország devizatartaléka! – Mi történt?

Januárban új történelmi csúcsra, 56,8 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka – derül ki az MNB péntek reggel megjelent adataiból. A ritkán látható, több mint 6,5 milliárd eurós ugráshoz több tényező együttes hatása járult hozzá.

Január végén 56,8 milliárd euró volt a jegybank devizatartaléka, ez 6,6 milliárddal haladja meg a december végi szintet. Egy év alatt pedig bő 10 milliárd euróval hízott az összeg, hiszen 2025 elején még 46,6 milliárd euró volt. Az elmúlt hónapokban már

folyamatosan új történelmi csúcsokat láttunk a devizatartalékban, először lépte át az összeg az 50 milliárd eurót.

Onnan aztán januárban jött még egy szokatlanul nagy ugrás, ami több tényező hatása volt:

Az aranytartalék értéke a decemberi 13 milliárd euróról 14,9 milliárdra emelkedett a nemesfém jelentős drágulása miatt.

értéke a decemberi 13 milliárd euróról 14,9 milliárdra emelkedett a nemesfém jelentős drágulása miatt. Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) január elején 3 milliárd euró értékben bocsátott ki devizakötvényt , az abból befolyó összeg szintén a tartalékot növelte.

, az abból befolyó összeg szintén a tartalékot növelte. Az egyéb tartalékeszközök állománya is jelentősen emelkedett egy hónap alatt 2,8 milliárd euróról 4,5 milliárdra. Ezen a soron a jegybank jellemzően a tartalékkezeléssel kapcsolatos derivatív műveleteket számolja el, melyekben hagyományosan nagy az ingadozás, az elmúlt egy évben 2-5,8 milliárd euró között mozgott ezek összege.

Néhány hete már írtunk arról, hogy a magyar devizatartalék összege meghaladja az 50 milliárd eurót, ami a nemzetközi sztenderdek alapján is a minimálisan szükséges szint felett van.

Címlapkép forrása: Portfolio