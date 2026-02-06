  • Megjelenítés
Hatalmasat ugrott Magyarország devizatartaléka! – Mi történt?
Gazdaság

Hatalmasat ugrott Magyarország devizatartaléka! – Mi történt?

Portfolio
Januárban új történelmi csúcsra, 56,8 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka – derül ki az MNB péntek reggel megjelent adataiból. A ritkán látható, több mint 6,5 milliárd eurós ugráshoz több tényező együttes hatása járult hozzá.

Január végén 56,8 milliárd euró volt a jegybank devizatartaléka, ez 6,6 milliárddal haladja meg a december végi szintet. Egy év alatt pedig bő 10 milliárd euróval hízott az összeg, hiszen 2025 elején még 46,6 milliárd euró volt. Az elmúlt hónapokban már

folyamatosan új történelmi csúcsokat láttunk a devizatartalékban, először lépte át az összeg az 50 milliárd eurót.

Onnan aztán januárban jött még egy szokatlanul nagy ugrás, ami több tényező hatása volt:

  • Az aranytartalék értéke a decemberi 13 milliárd euróról 14,9 milliárdra emelkedett a nemesfém jelentős drágulása miatt.
  • Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) január elején 3 milliárd euró értékben bocsátott ki devizakötvényt, az abból befolyó összeg szintén a tartalékot növelte.
  • Az egyéb tartalékeszközök állománya is jelentősen emelkedett egy hónap alatt 2,8 milliárd euróról 4,5 milliárdra. Ezen a soron a jegybank jellemzően a tartalékkezeléssel kapcsolatos derivatív műveleteket számolja el, melyekben hagyományosan nagy az ingadozás, az elmúlt egy évben 2-5,8 milliárd euró között mozgott ezek összege.

Néhány hete már írtunk arról, hogy a magyar devizatartalék összege meghaladja az 50 milliárd eurót, ami a nemzetközi sztenderdek alapján is a minimálisan szükséges szint felett van.

Még több Gazdaság

Robotkutyákat vetnek be Magyarország szomszédjában

Szabályosan haldoklik Németország évtizedes gazdaságmodellje

Csak átmeneti a német ipar megtorpanása, jöhet a „ketchup-hatás”

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók
Érdekes dolgot mondott be Orbán Viktor - Mindenki találgat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility