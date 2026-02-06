  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Portfolio
Szombaton a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változatlan marad - írja a holtankoljak.    

A hétvégén sem kell üzemanyag nagykereskedelmi árváltozásra számítanunk,

így a hazai kiskereskedelmi átlagárak az alábbiak szerint alakulnak: 

  • 95-ös benzin: 557 Ft/liter 
  • Gázolaj: 574 Ft/liter
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára

