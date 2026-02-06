  • Megjelenítés
Megszólalt a MÁV vezére: 30 éve nem látott léptékben újul meg a magyar vasúti flotta
Megszólalt a MÁV vezére: 30 éve nem látott léptékben újul meg a magyar vasúti flotta

MTI
Plusz 50 ezer vasúti ülőhely: mintegy 100 távolsági és elővárosi motorvonat, csaknem 90 új InterCity-kocsi - erről szól a most megjelent kormányhatározat, amivel "újabb, minden eddiginél nagyobb lépés történt a MÁV-flotta megújítása felé" - írta Facebook bejegyzésében Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

A most elfogadott határozat előkészítése során az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a MÁV-csoport szakemberei a flotta megerősítésének nem csupán a szakmai, hanem finanszírozásai kérdéseit is tisztázták - fűzte hozzá.

A járművek beszerzésekor uniós forrásokra, iparági hitelre, valamint lízingkonstrukcióra is építenek majd.

A MÁV-csoport elővárosi és távolsági flottájának megerősítésében már érvényesül az a stratégia is, hogy a magyar vasúti közlekedés oroszlánrészét a közeljövőben vontatott szerelvények helyett egyre inkább korszerű motorvonatokra építjük - emelte ki.

Ilyen jelentős távolságijármű-beszerzésre 30 éve nem volt példa Magyarországon - írta bejegyzésében a vezérigazgató.

