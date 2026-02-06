Orbán Viktor: jövőre is maradhat az 5% körüli hiány

Megvan a fedezet a gazdaságban a megemelt bérekre és nyugdíjakra, mindig az a kérdés, hogy a költségvetési tervezés megállja-e a helyét. Orbán Viktor szerint a magyar gazdaság

tavaly is, idén is és szerinte jövőre is 5% körüli költségvetési hiánnyal számolhat.

Szerinte a magyar gazdaság még 1%-os növekedés mellett is képes azokra az intézkedésekre, melyeket végrehajtottak, mint például a minimálbér emelése, az otthonteremtés támogatása, az anyák szja-mentessége.

A miniszterelnök mai bejelentése a 2027-es várható költségvetési hiányról új elem, az 5%-os GDP-arányos szám érdemben magasabb deficitet jelent a Nemzetgazdasági Minisztérium tavaly év végi 4%-os előrejelzésénél. Ez alapján egy teljesen új hiánypálya rajzolódik ki, amelyben negyedik egymás követő évben ragad be 5%-on a költségvetési hiány. Ez azért meglepő, mert az elemzők a választási logika alapján 2026 második felétől kiigazító lépéseket várnak a hosszú évek óta megbomlott államháztartási egyensúly helyreállítására. Az ellentmondás két lehetséges feloldása:



1) az idén a választási osztogatás miatt valójában már 5%-nál magasabb hiány adódik, ezért kiigazító lépések szükségesek már az 5%-hoz való visszatéréshez is



2) Orbán Viktor február 14-i évértékelőjétől sokan várnak további népszerűségnövelő bejelentéseket, ami hatással lehet a hiánypályára.