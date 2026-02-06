Orbán Viktor: jövőre is maradhat az 5% körüli hiány

Ukrajna EU-tagsága közvetlen háborús veszély lenne
Ukrajna felvétele az EU-ba közvetlen háborús fenyegetést jelent minden európai ország számára - szögezi le Orbán. Kiemeli, hogy éppen ezért akarják lebeszélni európai barátaikat arról, hogy katonákat állomásoztassanak Ukrajna területén.
13. és 14. havi nyugdíj
A nyugdíj nem ajándék vagy kegy, hanem a korábbi évtizedek munkájának elismerése. A magyar gazdaság feladata, hogy erre előteremtse a forrást - mondja a miniszterelnök a 13. és 14. havi nyugdíj ma kezdődő folyósítása kapcsán.
Jövőre is marad a hiány
Megvan a fedezet a gazdaságban a megemelt bérekre és nyugdíjakra, mindig az a kérdés, hogy a költségvetési tervezés megállja-e a helyét. Orbán Viktor szerint a magyar gazdaság
tavaly is, idén is és szerinte jövőre is 5% körüli költségvetési hiánnyal számolhat.
Szerinte a magyar gazdaság még 1%-os növekedés mellett is képes azokra az intézkedésekre, melyeket végrehajtottak, mint például a minimálbér emelése, az otthonteremtés támogatása, az anyák szja-mentessége.
A miniszterelnök mai bejelentése a 2027-es várható költségvetési hiányról új elem, az 5%-os GDP-arányos szám érdemben magasabb deficitet jelent a Nemzetgazdasági Minisztérium tavaly év végi 4%-os előrejelzésénél. Ez alapján egy teljesen új hiánypálya rajzolódik ki, amelyben negyedik egymás követő évben ragad be 5%-on a költségvetési hiány. Ez azért meglepő, mert az elemzők a választási logika alapján 2026 második felétől kiigazító lépéseket várnak a hosszú évek óta megbomlott államháztartási egyensúly helyreállítására. Az ellentmondás két lehetséges feloldása:
1) az idén a választási osztogatás miatt valójában már 5%-nál magasabb hiány adódik, ezért kiigazító lépések szükségesek már az 5%-hoz való visszatéréshez is
2) Orbán Viktor február 14-i évértékelőjétől sokan várnak további népszerűségnövelő bejelentéseket, ami hatással lehet a hiánypályára.
Magyar-amerikai kapcsolatok
Megváltoztak a dolgok, régi szövetség van az Egyesült Államok mostani elnöke és Magyarország között. A mi filozófiánk az, hogy barátokat kell gyűjteni, Amerikában sikert értünk el, aminek oka, hogy egy nagyon fontos kérdésben egyetértünk, ez pedig az ukrajnai háború kérdése - mondja Orbán Viktor a magyar-amerikai kapcsolatokról. Szerinte nem mi vagyunk a legnagyobb ország Európában, de mi vagyunk az USA egyetlen szövetségesei a béke kérdésében.
Innen nem hazaviszik a tőkét az amerikai cégek, hanem ide hozzák
- mondja Orbán. Kiemeli: egyelőre nem lehet tudni, hogy a következő hónapokban Magyarországra látogat-e Donald Trump.
Perceken belül élőben szólal meg Orbán Viktor
Az elmúlt időszak megszólalásai alapján bőven van témája a kormányfőnek, amiről beszélhet, mint például:
- A januári rezsistop,
- az orosz-ukrán háború,
- az uniós kapcsolatok,
- Donald Trump esetleges budapesti látogatása.
Az interjúról a Portfolio szokás szerint élőben tudósít.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
