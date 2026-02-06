Tudod, mennyit lehet keresni a brit Lidlben?

A Lidl Nagy-Britanniában 29 millió fontos béremelési csomagot jelentett be, amellyel saját állítása szerint ismét az ország legjobban fizető szupermarketévé válik.

Március elsejétől az alapórabér országszerte 13,45 fontra (5878 forint) emelkedik, amely a munkaviszony hosszától függően 14,45 fontig (6315 forint) nőhet. Londonban az alapórabér 14,80 font lesz, szolgálati idővel pedig 15,30 fontig emelkedhet.

A változások mind a 35 ezer dolgozót érintik, beosztástól függetlenül.

Ez már a hetedik béremelés a diszkontlánc részéről 2023 óta. A vállalat közlése szerint alkalmazottai a valós megélhetési bérnek megfelelő fizetést kapnak, Londonban pedig a fővárosi megélhetési bér szintjén keresnek.

A fizetésemelés mellett a cég az apasági szabadság időtartamát is megduplázza: a korábbi két hét helyett négy hét jár teljes fizetéssel, öt év munkaviszony után pedig nyolc hét fizetett apasági szabadság illeti meg a dolgozókat.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 02. Óriási bejelentést tett a Lidl

Címlapkép forrása: Shutterstock