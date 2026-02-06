  • Megjelenítés
Uniós pénzek veszhetnek el, ha nem jön össze a romániai nyugdíjreform
Gazdaság

Uniós pénzek veszhetnek el, ha nem jön össze a romániai nyugdíjreform

MTI
Ilie Bolojan román kormányfő levélben tájékoztatta az alkotmánybíróságot az igazságügyi nyugdíjreformmal kapcsolatos döntés további halogatásának lehetséges következményeiről - tudta meg pénteken az Agerpres hírügynökség az alkotmánybíróságtól.

A kormányfő szerda este sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy tájékoztatni fogja az alkotmánybíróságot a bírák és ügyészek nyugdíjazásával kapcsolatos döntés további halasztásának következményeiről. Bolojan elmagyarázta: jelentős a kockázata annak, hogy Románia elesik az uniós helyreállítási források egy részétől, ha az alkotmánybíróság - többszöri halasztás után - ismét elnapolja a legfelsőbb bíróság beadványának megvitatását.

A kormányfő szerint az uniós helyreállítási pénzek mielőbbi lehívása azért is létfontosságú, hogy az állam késedelem nélkül ki tudja fizetni a kivitelezőket, és fenn tudja tartani a munkálatok megfelelő ütemét, lehetővé téve a további kifizetési kérelmek benyújtását és a nemzeti helyreállítási tervben (PNRR) előirányozott beruházások befejezését az augusztusi határidőig.

A kormányfő emlékeztetett arra is, hogy a helyreállítási források folyósításának feltétele a vállalt kötelezettségek teljesítése. Ezek közül a 215-ös sorszámú előírás a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvény módosítására vonatkozik.

Mivel ez a célkitűzés nem teljesült, az Európai Bizottság jelenleg közel 230 millió eurót visszatart.

Még több Gazdaság

Az EKB nem aggódik az euró erősödése miatt, a kamatpálya változatlan maradhat

Robotkutyákat vetnek be Magyarország szomszédjában

Hatalmasat ugrott Magyarország devizatartaléka! – Mi történt?

A négypárti Bolojan-kormány először szeptemberben terjesztett a parlament elé egy olyan törvénytervezetet, amelynek hatályba lépése esetén a bírák és ügyészek (köztük az alkotmánybírók) nyugdíjkorhatára is fokozatosan 65 évre emelkedne (a jelenlegi 48-ról), és utolsó nettó bérük alig 70 százalékát kapnák meg nyugdíjként a jelenlegi 100 százalék helyett.

Miután az első tervezet formai okok miatt elbukta az alkotmányossági kontrollt, decemberben a kormány egy javított változatot terjesztett a törvényhozás elé, amely azonban a legfelsőbb bíróság újabb alkotmányossági óvása miatt mindmáig nem lépett hatályba. Az alkotmánybíróság január 16-án negyedik alkalommal is elhalasztotta a döntést az ügyben, legközelebb február 11-én tűzi napirendre az igazságügyi nyugdíjreform-tervezet ellen emelt óvás ügyét.

Kapcsolódó cikkünk

Figyelem, meglepő bejelentés jött a 14. havi nyugdíj folyósításáról

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility