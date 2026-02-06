Uniós pénzek veszhetnek el, ha nem jön össze a romániai nyugdíjreform

A kormányfő szerda este sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy tájékoztatni fogja az alkotmánybíróságot a bírák és ügyészek nyugdíjazásával kapcsolatos döntés további halasztásának következményeiről. Bolojan elmagyarázta: jelentős a kockázata annak, hogy Románia elesik az uniós helyreállítási források egy részétől, ha az alkotmánybíróság - többszöri halasztás után - ismét elnapolja a legfelsőbb bíróság beadványának megvitatását.
A kormányfő szerint az uniós helyreállítási pénzek mielőbbi lehívása azért is létfontosságú, hogy az állam késedelem nélkül ki tudja fizetni a kivitelezőket, és fenn tudja tartani a munkálatok megfelelő ütemét, lehetővé téve a további kifizetési kérelmek benyújtását és a nemzeti helyreállítási tervben (PNRR) előirányozott beruházások befejezését az augusztusi határidőig.
A kormányfő emlékeztetett arra is, hogy a helyreállítási források folyósításának feltétele a vállalt kötelezettségek teljesítése. Ezek közül a 215-ös sorszámú előírás a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvény módosítására vonatkozik.
Mivel ez a célkitűzés nem teljesült, az Európai Bizottság jelenleg közel 230 millió eurót visszatart.
A négypárti Bolojan-kormány először szeptemberben terjesztett a parlament elé egy olyan törvénytervezetet, amelynek hatályba lépése esetén a bírák és ügyészek (köztük az alkotmánybírók) nyugdíjkorhatára is fokozatosan 65 évre emelkedne (a jelenlegi 48-ról), és utolsó nettó bérük alig 70 százalékát kapnák meg nyugdíjként a jelenlegi 100 százalék helyett.
Miután az első tervezet formai okok miatt elbukta az alkotmányossági kontrollt, decemberben a kormány egy javított változatot terjesztett a törvényhozás elé, amely azonban a legfelsőbb bíróság újabb alkotmányossági óvása miatt mindmáig nem lépett hatályba. Az alkotmánybíróság január 16-án negyedik alkalommal is elhalasztotta a döntést az ügyben, legközelebb február 11-én tűzi napirendre az igazságügyi nyugdíjreform-tervezet ellen emelt óvás ügyét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
