Főnixként támadt fel Európa a gazdasági letargiából

A tavalyi év nehézkesebb első féléve után érezhetően gyorsulni kezdett a növekedés Európa gazdaságaiban, nem egyszer komolyan meglepve az elemzőket és befektetőket is. Nem jelentettek ez alól kivételt a 2025. negyedik negyedéves növekedési adatok sem, amelyek Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Hollandia (azaz a kontinens 5 legnagyobb gazdasága) esetében egyaránt várakozások feletti GDP-bővülésről tanúskodnak.

A puszta növekedési adatoknál azonban mélyrehatóbb jelek utalnak Európa gazdasági talpra állására, melyek közül mi most az öt legfontosabbat soroljuk fel.

1. Németország négy év után végleg maga mögött hagyhatja a recessziót

A BNP elemzői szerint Németország 2026-ban, négy gyenge év után először érhet el ismét számottevő növekedést. Az ukrajnai háború kitörését követő energiaár-robbanás súlyos csapást mért a német gazdaságra, végleg kihúzva a szőnyeget a növekedést évtizedek óta támogató ipari gazdaságmodell alól. A költségnyomás és az európai uniós túlszabályozások mellett ráadásul megjelent egy külső fenyegetés is, a kínai konkurencia erősödése. Ezek együttese aláásta a német iparvállalatok versenyképességét, ami az exportpiacok egy részének elvesztését, valamint folyamatosan romló profitkilátásokat okozott.

A 2021-2022-es inflációs sokk és a hirtelen megemelkedő kamatkörnyezet már alapvetően is erősítette az óvatosságot a lakosság és a vállalatok körében,

ami a bizonytalan, sokszor kifejezetten negatív kilátásokkal kiegészülve erősen lefékezte a fogyasztást, a beruházást és az exportot.

A fenti okok miatt Németország gazdasága 2019 óta nem tudott érdemben nőni, a 2023-2024-es időszakban pedig egyenesen recesszióban volt.

Most azonban úgy tűnik, hogy a német kormányzat támogatása miatt mindez megváltozik.

A 2025 márciusában bejelentett, nagyszabású védelmi és infrastrukturális beruházási tervek megvalósítása körül kezdetben voltak kétségek, ám a kiadásokat 2026-ra már jóváhagyták. A gazdaság megmozdulása az állami kiadásokban és az ipari termelésben is egyre jobban visszatükröződik. Az Ifo gazdaságkutató intézet felmérése szerint huszonkettőből tíz ipari ágazat növekedésnek indult – ilyen arányra 2022 januárja óta nem volt példa.

Elemzők szerint Németország arra készül, hogy behozza azt a beruházási lemaradást, amely évek óta fékezi potenciális növekedését. Mindezt alacsony kapacitáskihasználtság mellett teszi, ami bőségesen rendelkezésre álló, átirányítható erőforrásokat jelent. A viszonylag mérsékelt államadósság-szint ráadásul lehetővé teszi a beruházások növelését anélkül, hogy azonnali megszorításokra lenne szükség. Mindezek alapján látható, hogy Németország gazdaságában jelenleg van növekedési tartalék,

a fő kérdés most az, hogy a kormány képes lesz-e érdemben gyorsítani a beruházási projekteket, mérsékelni az adminisztratív terheket és hatékonyan elkölteni a fejlesztési forrásokat.

2. Az Európai Unió cselekedni kezdett

Az elmúlt hónapokban az Európai Unió figyelme is a kontinens gazdasági-hatalmi pozícióinak erősítése felé fordult.

Az Indiával és a Mercosur-tagállamokkal kötött kereskedelmi megállapodások új külpiacokhoz való hozzáférést biztosítanak az európai iparvállalatoknak, miközben a kontinens a kínai befolyás visszaszorításáért is dolgozik.

E téren a legfontosabb stratégiai irány az önellátás erősítése és az ellátási láncok diverzifikálása, de egyre hangosabbak a kínai import közvetlen korlátozását követelő hangok is.

Politikai és diplomáciai színtéren szintén érezhetően változott 2025-ben az Európai Unió stratégiája. Eddig a kontinens – méretéhez illő ütőképes haderő híján - főként szövetségeseire hagyatkozott a geopolitikai konfliktusok rendezésében, a tavalyi év egyik legfontosabb stratégiai bejelentése azonban éppen a védelmi kapacitások bővítése és az ezt részben finanszírozó SAFE hitelprogram lett.

Az adatok azt mutatják, hogy az európai újrafegyverkezés felgyorsult: a védelmi kiadások 2025-ben az EU GDP-jének 2,1 százalékát tették ki, 2026-ban pedig várhatóan elérik a 2,5 százalékot. A védelmi kiadásokat gyorsan növelő Németország és Lengyelország mellett ráadásul más országok is fokozzák erőfeszítéseiket.

Európa szintén számos projektet indított pénzügyi rendszerének fejlesztésére, amelyek terén éppen a jövő héten esedékes, gazdasági versenyképességre fókuszáló EU-csúcs hozhat áttörést.

3. Franciaország lett az AI európai hídfőállása

A mesterséges intelligencia az Egyesült Államokban az 1990-es évek végi internetfejlődéshez hasonló beruházási hullámot indított el, de Európa sem tétlen.

A kontinens egyre több beruházási projektet vonz, és az európai vezető szerep ebben az ágazatban Franciaországé lehet.

Franciaország évek óta kedvező ökoszisztémát épít ki az innovatív technológiai vállalatok számára. Az új vállalkozások alapítása 2025-ben tovább nőtt, a francia cégek digitális beruházásai pedig az egész kontinensen a legnagyobbak. Az ország bőséges, olcsó és szén-dioxid-mentes villamos energiát termel, ami döntő tényező az energiaigényes adatközpontok odavonzásában.

A mesterséges intelligencia használata európai szinten is egyre elterjedtebb. Bár az aktív AI-felhasználók abszolút számában Európa elmarad Kína mögött, arányosan nézve az öreg kontinensen a legelterjedtebb a mesterséges intelligencia használata. Jelenleg az új technológiát tíz európaiból már közel négyen kipróbálták, szemben a tíz amerikaiból hárommal és a tíz kínaiból kettővel.

4. A világ vezető polgári repülőgépgyártója európai, termelése pedig dinamikusan bővül

Szintén optimizmusra adhat okot, hogy a világ vezető polgári repülőgépgyártója (Airbus) európai. Márpedig a repülőgépipar azon kevés szektor közé tartozik, amelyek a járvány óta folyamatosan tele rendelésállománnyal dolgoznak. Ugyanakkor ez az egyetlen ágazat, ahol még mindig tartós ellátási zavarok – beszállítói nehézségek és munkaerőhiány – korlátozzák a kibocsátást. Ennek oka az iparág sajátos szerkezete: az új polgári repülőgépek gyártása és a katonai fejlesztések mellett jelentősen megnőtt a karbantartási tevékenységek volumene is.

Franciaországban például a repülőgépgyártás 2023 vége és 2025 májusa között gyakorlatilag stagnált, és közel 20 százalékkal maradt el a járvány előtti szinttől. Tavaly június óta azonban fordulat következett be: a termelés 15 százalékkal emelkedett, amivel nagyrészt sikerült ledolgozni a korábbi lemaradást. A korábban vállalt szállítási célok alapján a BNP Paribas elemzői a következő hónapokban további bővülést várnak. A 2025-ös fellendülés ellenére az Airbus nem érte el a tervezett darabszámot: az eredetileg kitűzött 820 repülőgép helyett végül 793-at adott át ügyfeleinek.

Ugyan a GIFAS 2023-as hatástanulmánya szerint a repülőgép- és űripar közvetlenül a francia GDP mintegy 1,5 százalékát adja csak, a becsült multiplikátorhatással együtt a hozzájárulás megközelíti az 5 százalékot. Ezen becslések alapján a termelés újabb 15 százalékos emelése mintegy 0,7 százalékkal emelné a francia GDP szintjét.

5. Javul a lakosság hangulata, élénkül a fogyasztás

A háztartási fogyasztás lassulása az inflációs válság kezdete óta az euróövezeti növekedés visszaesésének egyik fő oka volt. A fogyasztás visszapattanása ráadásul annak ellenére sem kezdődött idáig meg, hogy a bérnövekedés 2024 óta meghaladja az inflációt. A munkanélküliségtől való félelem ugyanis a lakossági legfőbb aggodalmává vált.

A várakozásokkal ellentétben azonban a munkanélküliségi ráta azonban nem emelkedett, az euróövezetben továbbra is történelmi mélypont közelében van.

A munkaerőpiac ellenállóképessége a félelmek csökkenéséhez vezetett, ami a tartós fogyasztási cikkek vásárlási szándékának visszapattanásában is megmutatkozik.

Ezen előretekintő bizalmi mutatók 2022 februárja óta most állnak a legmagasabb szinten.

A kilátásokat szintén javítja, hogy a közeljövőben számos európai országban további javulás várható a vásárlóerőben. Németországban minimálbér-emelés érkezik, Olaszországban adócsökkentést kap a középosztály, Franciaországban pedig a költségvetési konszolidáció nem érinti a háztartásokat.

Ezek alapján úgy tűnik, adottak a feltételek a fogyasztás tartós fellendüléséhez.

Az európai növekedési fundamentumok javulása ellenére a kockázatok továbbra is jelentősek. Európa még mindig erősen függ a stratégiai ellátási láncoktól és a kulcsfontosságú infrastruktúráktól, a kereskedelmi háború, a geopolitikai konfliktusok és az erős kínai befolyás számos nehézséget okozhat a következő években.

Az öreg kontinens történelme azonban tele van válságokkal, az elmúlt évek megrázkódtatásaira adott válaszai pedig okot adnak a mérsékelt optimizmusra

- zárják elemzésüket a BNP közgazdászai.

